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Morto a 23 anni mentre lavora in spiaggia a Paola: travolto da una colonna di cemento armato

Un operaio di 23 anni, originario del Senegal, è morto a Paola, in provincia di Cosenza, dopo essere stato schiacciato dal cedimento di una struttura in cemento mentre lavorava in uno stabilimento balneare sul lungomare.
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A cura di Biagio Chiariello
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Il luogo dove è avvenuto l’incidente
Il luogo dove è avvenuto l’incidente

Un operaio di 23 anni, originario del Senegal, è morto nella mattinata di oggi a Paola, in provincia di Cosenza, mentre stava lavorando all’interno di uno stabilimento balneare sul lungomare San Francesco. Il giovane era impegnato nei lavori di sistemazione della struttura in vista dell’avvio della stagione estiva quando è stato travolto da una pesante struttura in cemento collegata alle docce del lido.

Secondo una prima ricostruzione, il lavoratore stava effettuando alcuni interventi insieme al titolare dell’attività quando una colonna in cemento armato avrebbe improvvisamente ceduto, schiacciandolo di fatto. L’impatto non gli ha lasciato scampo. I soccorsi del 118 sono arrivati in pochi minuti, supportati anche dall’elisoccorso, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane operaio.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, la Polizia Locale, i vigili del fuoco, la Guardia Costiera e i tecnici dell’Ispettorato del lavoro, obiettivo degli accertamenti è ora ricostruire l’esatta dinamica della tragedia. A tale scopo l’area del lido –  zona molto frequentata durante il periodo estivo, ma anche in questi giorni di primi caldi – è stata transennata per consentire i rilievi tecnici, oltre che per mettere in sicurezza la struttura.

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Sul luogo dell’incidente è arrivato anche il procuratore di Paola, Domenico Fiordalisi, che coordina le indagini affidate agli investigatori del commissariato cittadino.

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è anche quella dell’iscrizione del titolare dello stabilimento nel registro degli indagati per omicidio colposo, un passaggio tecnico che consentirebbe di svolgere tutti gli approfondimenti investigativi necessari. Al centro delle verifiche ci sono la stabilità della struttura crollata, le modalità con cui venivano eseguiti i lavori e il rispetto delle norme previste per la sicurezza nei cantieri.

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