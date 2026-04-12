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Travolto e ucciso da uno scooter mentre attraversa la strada nel Vicentino, un 14enne alla guida del mezzo

Un uomo di 85 anni è morto a Romano d’Ezzelino (Vicenza) dopo essere stato travolto da uno scooter guidato da un 14enne. L’anziano stava attraversando la strada. Il ragazzo è rimasto lievemente ferito, soccorso sotto shock. Indagini in corso.
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A cura di Eleonora Panseri
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Tragico incidente nella serata di ieri, sabato 11 aprile, a Romano d'Ezzelino, in provincia di Vicenza, dove un anziano che stava attraversando la strada sulle strisce è stato travolto e ucciso da uno scooter guidato da un ragazzo di 14 anni, rimasto ferito nello scontro.

Il giovane è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale San Bassiano in codice giallo e sotto shock, riportano i quotidiani locali. Stando a una prima ricostruzione, la vittima dell'incidente, un 85enne, stava attraversando la strada all'altezza di via Ca' Negri.

A un certo punto è sopraggiunto il mezzo con a bordo il 14enne, residente nel Trevigiano. Lo scooter, una Vespa, ha travolto il pedone, l'impatto è stato molto violento e l'anziano è finito a terra battendo la testa. Il giovane è caduto e ha riportato alcune contusioni.

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Sul luogo dell'incidente è tempestivamente intervenuto il personale del Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica 118 (Suem) dell'ospedale San Bassiano. I sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso dell'anziano, morto sul colpo, e hanno prestato le prime cure al 14enne, per poi trasferirlo in ospedale.

Intanto, sono sopraggiunte sul posto anche le pattuglie dei Carabinieri. I militari hanno isolato il tratto di strada creando uno sbarramento con nastri e vetture, dirottando il traffico per poter eseguire i rilievi del caso che serviranno a ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto.

Nella serata di giovedì 9 aprile un incidente simile si è verificato lungo via Castelmassimo, nel Comune di Veroli (provincia di Frosinone), dove un uomo di 78 anni, Gino Santoro, è stato investito da una minicar, a bordo della quale viaggiavano due giovani.

Alla guida c'era una ragazza di 17 anni, seduto accanto a lei un 14enne. Per l'anziano purtroppo non c'è stato nulla da fare.

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