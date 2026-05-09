Scavalca la recinzione dell’aeroporto di Denver e attraversa la pista: investito e ucciso da un aereo

Un uomo è stato investito da un aereo che stava decollando all’aeroporto di Denver dopo aver scavalcato la recinzione dell’aeroporto: dopo l’incidente nel velivolo è scoppiato un incendio, tutti i passeggeri sono stati evacuati.

Una persona è stata investita e uccisa da un aereo della Frontier Airlines due minuti dopo aver scavalcato una recinzione perimetrale e attraversato una pista dell'aeroporto internazionale di Denver nella tarda serata di ieri. Lo ha reso noto lo scalo statunitense, spiegando che la vittima è stata travolta dal volo 4345 operato da un Airbus A321 in partenza da Denver diretto a Los Angeles con a bordo 224 passeggeri e 7 membri dell'equipaggio.

Stando a quanto riferito dalla Frontier Airlines l'aereo era in fase di decollo quando avrebbe investito un pedone sulla pista. L'incidente è avvenuto alle 23:19 ora locale. "È stato segnalato del fumo in cabina e i piloti hanno interrotto il decollo. I passeggeri sono stati quindi evacuati in sicurezza tramite gli scivoli di emergenza, a scopo precauzionale". Dopo l'investimento si è verificato un breve incendio al motore, prontamente spento dai vigili del fuoco di Denver; i soccorritori sono intervenuti sul posto e i passeggeri sono stati trasportati al terminal. Dodici persone hanno riportato ferite lievi e cinque di loro sono state ricoverate in ospedali locali, secondo quanto riferito dall'aeroporto.

Jose Cervantes, uno dei passeggeri, ha dichiarato di aver sentito un tonfo non appena l'aereo ha iniziato a inclinarsi verso l'alto: "Ho guardato alla mia destra e ho visto l'ala in fiamme, come se fosse esplosa", ha raccontato l'uomo all'emittente KCNC . "L'aereo è atterrato di nuovo, ha iniziato a ruotare da un lato all'altro, poi si è fermato, ha spento subito i motori e la cabina ha iniziato a riempirsi di fumo. Pensavo che sarei morto bruciato".

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Le registrazioni audio del controllo del traffico aereo, condivise dall'app ATC.com, hanno immortalato il momento in cui un pilota del volo Frontier ha comunicato ai controllori che l'aereo "aveva colpito qualcuno". Pochi secondi dopo, un controllore ha annunciato l'invio di mezzi di soccorso. "C'era una persona che stava attraversando la pista", si sente dire dal pilota. Sull'incidente sono in corso ulteriori indagini: al momento non è stata resa nota l'identità della vittima, tantomeno le ragione che l'hanno indotta ad attraversare una aeroporto durante il decollo di un aereo.