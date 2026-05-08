Anziano sparisce in aeroporto in Texas e muore in autostrada, la famiglia accusa la Spirit Airlines

La famiglia di un 75enne affetto da demenza ha denunciato la compagnia aerea Spirit Airlines. Dopo un volo per Houston, in Texas, l’uomo è sparito in aeroporto per poi morire investito da più veicoli in autostrada.

I parenti hanno affidato il nonno 75enne al personale della compagnia aerea, ma il viaggio è terminato nel peggiore dei modi. L'uomo è stato ritrovato a diversi chilometri di distanza dall'aeroporto di Huston, in Texas, dove era atterrato poche ore prima, ed è stato investito sull'autostrada.

L'anziano è morto e per la famiglia la colpa è della compagnia aerea, la Spirit Airlines, che lo avrebbe abbandonato a se stesso nonostante fosse affetto da demenza. Questa è l'accusa che ha fatto scattare la causa federale.

I fatti risalgono all"8 giugno 2024, quando il 75enne Marcos Humberto Vindel Osorio è partito a bordo di un volo della Spirit proveniente dall'Honduras per atterrare all'aeroporto intercontinentale George Bush di Houston. Secondo i familiari, il personale della compagnia sarebbe stato avvertito della lieve demenza di cui l'uomo era affetto e che quindi avrebbe avuto bisogno di aiuto per orientarsi in aeroporto dopo l'atterraggio.

Cosa che però non sarebbe avvenuta e per questo i familiari hanno denunciato la compagnia, come riporta il Daily Mail citando la denuncia: "Il personale di Spirit ci ha confermato che sarebbe stata fornita assistenza".

La famiglia stava aspettando l'anziano fuori dallo scalo di Houston, ma lui non ci è mai arrivato. Come succede a molti anziani, la demenza di Osorio peggiora in ambienti nuovi, affollati e in circostanze di particolare stress, soprattutto quando cala il buio. In questo stato, non è riuscito a raggiungere il terminal dove lo aspettava la famiglia e ha camminato senza meta per diversi chilometri fino a raggiungere la Eastex Freeway, un'autostrada estremamente trafficata. Qui è stato investito da più veicoli.

Secondo quanto riportato nella denuncia, un agente della dogana aveva visto Osorio sbrigare le pratiche successive all'atterraggio intorno alle 19:43, e più di tre ore dopo, il suo corpo è stato rinvenuto sulla vicina US Route 59, nota anche come la Eastex Freeway. Spirit Airlines avrebbe violato gli obblighi previsti dal Federal Air Carrier Access Act, che impone alle compagnie aeree di fornire assistenza ai passeggeri con disabilità, e tra queste rientra anche la demenza. Ora la famiglia chiede un risarcimento.

La causa si aggiunge al periodo difficile che sta affrontando la Spirit Airlines. Si tratta, infatti, della stessa compagnia che meno di una settimana fa ha sospeso tutti i voli a causa del caro carburante.