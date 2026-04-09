Donna cade da una barella in ospedale e muore: la famiglia chiede un risarcimento di oltre 1,3 milioni di euro

All’azienda sanitaria provinciale di Agrigento è stato chiesto un risarcimento di oltre 1,3 milioni di euro: a maggio 2020 una donna era morta dopo essere caduta da una barella.

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Nel maggio del 2020 una donna era morta dopo essere caduta dalla barella dell'ospedale durante un ricovero. La famiglia aveva subito fatto partire un'azione legale e ha chiesto all'azienda sanitaria provinciale di Agrigento un risarcimento di oltre 1,3 milioni di euro. Per i parenti la "caduta è stata causata dalla negligenza dei sanitari". Ma l'Asp di Agrigento, però, respinge ogni addebito.

Come riporta Today, la donna era stata trasportata in in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dopo aver manifestato i sintomi di una grave insufficienza respiratoria e una forte dispnea. Poi durante il ricovero in ospedale la paziente era caduta dalla barella ed è morta poco dopo. Per la famiglia il decesso quindi sarebbe stato causato da omissioni e negligenze del personale sanitario tanto da far attivare una causa legale e chiedere un risarcimento di 1.369.782 euro. L'ospedale ha sempre difeso l'operato di medici e infermieri: ha definito infondata la richiesta di risarcimento.

Ancora pochi giorni e verrà presa una decisione. Entro la fine di aprile inizierà il giudizio di merito: verrà stabilito se la morte sia stata causata da una tragica fatalità o ci siano responsabilità professionali.