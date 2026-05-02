Spirit è la prima compagnia aerea al mondo che sospende tutti i voli a causa del caro carburante

Spirits Airlines è diventata la prima compagnia aerea al mondo che ha cancellato tutti i suoi voli per far fronte al caro carburante, arrivato in un momento di forte crisi: ecco cosa sta accadendo.

La guerra in Iran e il conseguente caro carburante sta mettendo in ginocchio il settore aereo. Sono moltissime, infatti, le compagnie che hanno dovuto ridurre la loro offerta per far fronte all'emergenza ma, considerando il fatto che la fine del conflitto sembra essere ancora lontana, al momento non si ha alcuna certezza sul futuro, dunque non si esclude un totale blocco del settore nel giro di pochi mesi. Nelle ultime ore gli effetti negativi della questione hanno cominciato davvero a farsi sentire: Spirit Airlines è diventata la prima compagnia aerea al mondo a sospendere tutti i voli.

Perché la Spirit Airlines sospende tutti i voli

Spirit Airlines, compagnia aerea statunitense famosa per i suoi viaggi ultra low-cost, è la prima grande azienda del settore che ha deciso di sospendere tutti i voli per far fronte all'emergenza causata dal caro carburante. Stando a fonti interne, l'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nelle prossime ore, confermando così il provvedimento messo in atto per la prima volta dopo 25 anni di attività. La chiusura arriva dopo che la crisi del jet fuel ha mandato a monte i piani per uscire dalla seconda procedura fallimentare. Negli ultimi mesi la compagna ha provato a raggiungere un accordo con l'amministrazione Trump per un pacchetto di salvataggio last minute ma alla fine i negoziati non si sono rivelati abbastanza efficaci.

È arrivata la fine dell'epoca dei voli economici?

Il blocco della Spirits Airlines sarà immediato e non solo lascerà a terra migliaia di passeggeri, costretti a trovare soluzioni di viaggio alternative, ma farà anche perdere il lavoro a oltre 17.000 dipendenti. La cancellazione di tutti i voli, inoltre, probabilmente comporterà un aumento delle tariffe di tutte le altre compagnie statunitensi, che proveranno a colmare quei "buchi" nell'offerta. La chiusura di Spirits Airlines spinge a fare alcune riflessioni sul settore: in un ambiente caratterizzato da tassi di interesse sempre più elevati, da costi del lavoro in aumento e da prezzi del carburante fluttuanti, il modello low-cost risulta essere costantemente sotto pressione, tanto da dover spesso rinunciare alle sue offerte super economiche per far fronte alle emergenze. Si sta avvicinando la fine dell'epoca dei voli a prezzi stracciati?