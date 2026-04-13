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Dov’è stata girata La Buona Stella, la serie Rai che porta in prima serata la Calabria e Fiumicino

In onda su Rai 1 a partire dal 13 aprile per 3 serate, Una Buona Stella è una fiction che porta al centro i luoghi: da Fiumicino alle coste calabresi, toccando città come Crotone e Lamezia Terme, le ambientazioni diventano parte integrante della narrazione.
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A cura di Elisa Capitani
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Miriam Dalmazio e Filippo Scicchitano
Miriam Dalmazio e Filippo Scicchitano

Stasera su Rai debutta una nuova serie, La Buona Stella, diretta da Luca Brignone e divisa in tre serate. Tra gli attori principali ci sono Miriam Dalmazio, nei panni della protagonista Stella, e Filippo Scicchitano che è il secondo protagonista, Simone. Si tratta di una storia di ferie e seconde possibilità, che racconta la vita di Simone, un ex calciatore con un matrimonio fallito alle spalle, e di Stella, una poliziotta ribelle che ha subito un grave lutto. I luoghi giocano un ruolo fondamentale in questa serie gialla: le loro vicende si intrecciano su una scena del crimine dalla quale Simone ruba una borsa piena di soldi, che si rivelano essere la sua condanna. Alcuni criminali iniziano infatti a inseguirlo e lo vogliono morto ed è proprio così che inizia la sua fuga, piena di imprevisti. Da Fiumicino fino alle coste delle Calabria, passando per Crotone, Isola Capo Rizzuto, Vutro, Botricello e Lamezia Terme, le location diventano parte centrale del racconto. Il viaggio diventa così metafora di una discesa dentro i drammi della vita, tra perdita personale e lutto, e i luoghi un abisso da esplorare.

Il castello d’Aragona a Le Castella nell’isola di Capo Rizzuto
Il castello d’Aragona a Le Castella nell’isola di Capo Rizzuto

Fiumicino e il Comune trasformato in Commissariato

Buona parte della serie è girata a Fiumicino, dove il Palazzo Comunale è stato trasformato nel commissariato di polizia in cui lavora la protagonista Stella, grazie alla collaborazione della commissione cinematografica. La sede comunale di Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa diventa così protagonista di un progetto che porta il territorio in prima serata. Il comune è stato completamente trasformato e riempito di elementi tipici di un commissariato come insegne, pareti blu, particolari scenii per rendere tutto più realistico. Le principali aeree toccate da questo incredibile e minuzioso lavoro sono state gli uffici del Demanio, il Suap e il Condono, oltre che ovviamente le varie entrate e parti esterne dell'edificio. Inoltre, il lavoro fatto a Fiumicino è un esempio concreto di come la cultura e l'economia possano essere valorizzati concretamente e positivamente dal mondo del cinema.

Il porto di Crotone
Il porto di Crotone

Da Crotone a Lamezia Terme, i luoghi delle riprese in Calabria

Spiagge selvagge, montagne incontaminate e colline verdeggianti: la Calabria è luogo ideale per rappresentare i turbamenti dell'animo e la pace ritrovata. E, girata per tre settimane con oltre cento professionisti, tecnici, attori e comparse locali, compare in prima serata su Rai 1 come una delle vere protagoniste della storia di Una Buona Stella. Il viaggio di Simone si articola lungo le coste calabresi, toccando Crotone, Isola Capo Rizzuto, Cutro, Botricello e Lamezia Terme. E in la Buona Stella la Calabria non viene rappresentata seguendo i classici cliché: le città diventano un set a cielo aperto e sono in perfetta armonia con gli stati d'animo dei personaggi.

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