La Roma del futuro sarà ecosostenibile e modellata dai fiumi: il progetto di architettura contemporanea

Si chiama Roma continua ed è il progetto di architettura contemporanea che ha immaginato la Capitale del futuro. Green, sostenibile e accessibile: ecco come potrebbe diventare la Città Eterna.

Render del progetto Roma continua

Roma viene da sempre considerata una delle città più belle del mondo, iconica grazie ai suoi monumenti storici, ai suoi romantici ponti sul Tevere e alle sue adorabili stradine del centro. Definita "eterna" per il suo fascino senza tempo, attira ogni anno milioni di visitatori provenienti da ogni parte del mondo. Sebbene non sia mai cambiata per secoli e secoli, secondo l'architettura contemporanea potrebbe presto avere un nuovo volto: ecco il progetto Roma Continua che ha immaginato una visionaria Roma del futuro.

Chi ha firmato il progetto Roma Continua

Il progetto Roma Continua ha appena vinto il concorso di idee Vision for Rome promosso dalla Fondazione Roma REgeneration, l'obiettivo? Immaginare una Roma futuristica. A firmare il piano che ha trionfato è stato un team di diversi studi di architettura contemporanei, IT’S e OMA insieme a LGSMA, OKRA, NET Engineering e altri partner, che per l'occasione hanno realizzato con i render una nuova Capitale che punta tutto sul green. Niente più espansione urbana, la Roma del futuro è una "costellazione di luoghi" rigenerati da riconnettere in modo inclusivo e accessibile, cosa che permetterebbe di esaltare ancora di più la sua iconica identità.

Come sarà la Roma del futuro

Stando a quanto immaginato dal progetto, entro il prossimo 50ennio Roma potrebbe divenrìtare una metropoli paesaggistica, non più incentrata su strade e cemento ma modellata da fiumi, valli, terre fertili e sistemi ecologici. A dover essere completamente rielaborata è la mobilità: bisognerebbe dire addio alle classiche infrastrutture per dare vita a nuovi hub strategici capaci di connettere i territori, riducendo le disuguaglianze nell'accessibilità. Il concetto di bellezza urbana, inoltre, non dovrebbe riguardare solo i monumenti ma anche i quartieri e gli spazi pubblici quotidiani, così da riempire ogni giornata con un pizzico di splendore. In quanti sognano di vedere davvero Roma in una simile versione in futuro?