Londra è la migliore città d’Europa: qual è l’italiana al quarto posto

Il rapporto annuale ha preso in esame 180 città e ha selezionato le migliori d’Europa, dove si vive meglio: sette sono italiane di cui una “in piena fioritura”.

Londra

Il rapporto annuale di Resonance Consultancy in partnership con la società di ricerca globale Ipsos sulle migliori città d'Europa è giunto alla sua quarta edizione. I dati si basano sulla percezione di 5.000 residenti europei, combinati con una serie di fattori tecnici come Vivibilità (la qualità dell'ambiente naturale e costruito), Amabilità (la vivacità e attrattività), Prosperità (il capitale umano e le possibilità di crescita economica). Ciascuno di questi tre contiene al suo interno altre sottocategorie: il clima, i redditi, la presenza di musei, la vita notturna, il numero di università e aeroporti, l'attenzione all'istruzione, il numero di post su Instagram e tanti altri. Sono state prese in esame 180 città con una popolazione superiore a 500.000 abitanti. Assenti le città russe perché, come si legge nel rapporto ufficiale, "dal 2022 il Paese ha avviato l’invasione illegale dell’Ucraina e continua la propria aggressione militare".

Quali sono le migliori città d'Europa per il 2026

Londra si è classificata al primo posto per il quarto anno consecutivo, definita la Capitale delle Capitali, coi punteggi più alti negli indici generali di Prosperità e Amabilità e al secondo posto per Vivibilità. È definita una città "dal fascino magnetico" e una "meta ambita", ricca di servizi che continuano ad attrarre turisti. Molto si deve alla visione moderna e proiettata al futuro del sindaco Sadiq Khan, rieletto nel maggio 2024 per un terzo mandato: il suo operato è improntato alla sostenibilità, con progetti molto ambiziosi in questa direzione e in allineamento con un tema quanto mai attuale e sentito. Parigi e Berlino completano la Top 3. La capitale francese è definita "la sinfonia urbana più avvincente del pianeta: elegante e grintosa, intima e globale". Tra i progetti più imponenti, che una volta ultimati di certo porteranno ancora più lustro al turismo, sono menzionati il restauro del Louvre e l'apertura di una nuova ala presso il Musée d'Orsay, due icone culturali di fama mondiale. È al secondo posto nell'indice di Prosperità generale.

Parigi

Chiude il podio Berlino. La capitale tedesca vanta un'attività culturale estremamente variegata e ampia. Si investe molto in ospitalità e musei. Nel 2027, per esempio, è in programma l'apertura del Kulturforum, l'attesissimo Museo del XX secolo (rinominato "Berlin Modern"): è nato da un investimento di circa 427 milioni di euro. La crescita esponenziale della città si deve molto a questa grande attenzione nei confronti di un'offerta che possa incrementare il turismo, che difatti è florido. E che dire della sua club culture, ora formalmente riconosciuta come patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. Due grandi sommesse della città sono l'Urban Tech Republic e la piazza Siemensstadt.

Berlino

L'Italia è presente in lista con sette città. Quarto posto per Roma, che è al primo posto in Europa per Siti e Monumenti e terza per Amabilità. La Città Eterna è in una fase di particolare crescita, sulla spinta del recente Giubileo che necessariamente ha acceso i fari del mondo qui. "È una capitale in piena fioritura. Lo status di Città Eterna è letterale" si legge nel rapporto. Queste espressione è nata durante l'Impero Romano, proprio per definire una città che aveva tutta l'aria di dover vivere in eterno, di andare oltre le barriere del tempo, rimanendo centrale nella storia dell'umanità. E in effetti così è stato: qui tutto testimonia con forza un passato glorioso che non è mai andato perso o dimenticato, mentre ci si proietta verso il futuro e verso le nuove sfide. Bisogna scendere fino al 18esimo posto per incontrare Milano, definita "un'avanguardia ambita a livello mondiale" e al n. 9 per la presenza di grandi aziende. Tra l'altro, il capoluogo lombardo è reduce dalle Olimpiadi di Milano Cortina ed è proiettato verso le Paralimpiadi. Al 33esimo posto c'è Firenze, una sorta di città-museo a cielo aperto, piena di grandi bellezze rinascimentali. Più in basso ci sono Venezia (48esima), Torino (65esima), Bologna (81esima), Napoli (94esima).

Venezia

Non potevano mancare in lista le città nord europee: Oslo, Stoccolma, Copenaghen. Qui la situazione è particolarmente florida, merito di una vera e propria filosofia di vita che consente ai residenti una grande vivibilità e che incuriosisce molto i turisti. Si parla in Danimarca di hygge, quel modo di vivere improntato alla lentezza, all'autenticità, alla convivialità, con grande priorità al calore domestico più che alla frenesia della vita esterna. Sono rispettivamente nona, decima e undicesima, una dopo l'altra. Tra le capitali più instagrammate c'è invece Barcellona. Qui così come in altre città della Spagna si sta prendendo molto sul serio la questione turismo soprattutto il relazione al sovraffollamento, con misure drastiche per poter contenere il fenomeno e far sì che si possa garantire un'esperienza di villeggiatura positiva e gradevole, soprattutto che non vada a penalizzare i residenti.

Oslo

Le 10 migliori città d'Europa: la classifica