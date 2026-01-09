Londra è la città più attraente del mondo, Milano è l’unica italiana nella classifica

Milano

Ogni turista ha i propri criteri, nello scegliere la destinazione del suo prossimo viaggio. Per molti il budget è una questione rilevante: a tal proposito Time Out ha appena stilato la classifica delle località più convenienti per il 2026, che vede Sarajevo in testa. Ma esistono molti altri fattori che rendono un posto appetibile, che gli consentono di attrarre le persone. Alcune città sono in questo senso più magnetiche di altre, riuscendo a catalizzare un'attenzione particolare grazie a un mix di elementi. Proprio questi elementi sono stati presi tutti in considerazione per stilare il Global Power City Index 2026.

Viene messo a punto dal 2008 dall'Institute for Urban Strategies (IUS) della Mori Memorial Foundation. La classifica calcola, appunto, il magnetismo dei centri urbani di tutto il mondo, dove questo termine è inteso come "il potere complessivo di attrarre persone, capitali e imprese". Sono stati presi in esame ben 72 parametri tra cui l'Economia (PIL pro capite, livelli di occupazione, salari), lo Sviluppo (numero di brevetti, startup e presenza di università di alto livello), l'Interazione culturale (numero di teatri, musei, stadi e hotel), Vivibilità (aspettativa di vita e prezzi degli affitti), Ambiente (qualità dell'aria e tasso di riciclo dei rifiuti), l'Accessibilità (prezzo di un taxi e numero di voli internazionali).

"Il GPCI è in grado di cogliere i punti di forza, i punti deboli e le sfide delle città globali in un mondo in continuo cambiamento, non solo attraverso una classifica, ma anche analizzandone le componenti specifiche" si legge nel documento ufficiale che illustra tutta l'analisi nel dettaglio.

Londra

In cima alla lista per il 14esimo anno consecutivo c'è Londra. La capitale inglese ha ottenuto un punteggio particolarmente alto nelle categorie Interazione culturale e Accessibilità, arrivando a 1642,2 su un massimo di 2700 (il punteggio più alto raggiungibile). Al secondo posto si è piazzata Tokyo che ha superato New York per la prima volta dal lancio dell'indice, classificandosi prima nella categoria Vivibilità e seconda nell'Interazione culturale dopo Londra. La Grande Mela, che occupava la seconda posizione dal 2012, è scesa al terzo posto soprattutto a causa dell'aumento vertiginoso del costo della vita.

New York

Dal punto di vista ambientale spicca Copenaghen: la città danese però è solo 11esima nella classifica generale. Questa è la categoria che ha registrato le maggiori fluttuazioni di punteggio. Nella categoria Economia, i centri finanziari svizzeri Zurigo e Ginevra sono saliti in classifica, mentre Dubai è balzata dal 42esimo al decimo posto nel Tasso di Crescita del PIL: è la prima volta che arriva in top ten. L'Asia ha ottenuto i risultati migliori nella funzione Interazione Culturale, con punteggi notevolmente aumentati, grazie anche agli ottimi risultati del turismo, che continua a crescere. Tokyo ha fatto un significativo balzo dall'11esimo al secondo posto per quanto riguarda le attrazioni turistiche, superando Parigi.

Parigi

Milano è l'unica città italiana nella classifica. È al 32esimo posto. La categoria in cui se l'è cavata peggio è lo Sviluppo, dove risulta 38esima. Meglio sotto il profilo culturale, dove è invece 24esima. Sembra che tutto sommato qui si viva bene visto che il capoluogo lombardo è al 18esimo posto per la Vivibilità, mentre è al 29esimo per l'Ambiente e addirittura al 17esimo per l'Accessibilità, la categoria in cui se l'è cavata meglio scavalcando anche Berlino, decima in classifica generale.

Milano

Global Power City Index: la top 10