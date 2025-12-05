Svelate le 100 città più belle del mondo: al primo posto della classifica Parigi, due italiane in top 10

Euromonitor International ha pubblicato la nuova classifica delle 100 città più belle del mondo e ci sono delle novità rispetto all'elenco del 2024. La società di analisi e ricerca ha selezionato e classificato le migliori città in base a una serie di criteri, che hanno permesso di dare a ciascuna destinazione un punteggio complessivo. I fattori esaminati sono tutti essenziali e riguardano principalmente sei aree generali: performance economica e aziendale, performance turistica, infrastrutture, politica e attrattività turistica, sistema sanitario e sicurezza, sostenibilità. Nelle prime 10 posizioni trovano posto anche due città italiane, le stesse dell'anno scorso. Identico è anche il podio, che vede al primo posto Parigi.

La capitale francese si è aggiudicata il titolo di città più bella del mondo per la quinta volta consecutiva. Sicuramente ha contribuito a questo risultato la recente riapertura di Notre Dame che ha portato in città un notevole afflusso di turisti, curiosi di riammirare la cattedrale in tutto il suo rinnovato splendore, dopo l'imponente restauro. La destinazione ha accolto oltre 18 milioni di visitatori internazionali nel 2025. Ma Parigi è solo una delle tante città europee in classifica, top 10 compresa: nella parte alta della classifica, infatti, sei città su 10 sono europee. Madrid è al secondo posto e Tokyo al terzo, esattamente come nel 2024. Attualmente la megalopoli giapponese ospita il quartiere più cool del mondo in questo momento.

Confermate in quarta e quinta posizione le italiane Roma e Milano. La nostra capitale è tra quelle che hanno in programma i maggiori i investimenti a livello di infrastrutture, aspetto fondamentale per la crescita complessiva. Come Roma anche Tokyo e Parigi si muovono sulla stessa linea, puntando molto sullo sviluppo di hotel di lusso e l'ampliamento degli aeroporti. San Paolo, invece, è alle prese con l'ammodernamento della metropolitana. Seguono New York e Amsterdam e fino a qui il panorama è rimasto immutato. I cambiamenti si cominciano a vedere in ottava posizione dove Barcellona (scalando due posizioni) ha sostituito Sidney. Singapore è rimasta nona, mentre fa da fanalino di coda stavolta Seul; nel 2024 era Barcellona. Male Londra, che già lo scorso anno era scesa dalla top 10 fino al 13esimo posto e quest'anno ha continuato la sua discesa: ora si trova in posizione numero 18. La capitale inglese spicca, però, al quarto posto a livello mondiale per le infrastrutture turistiche.

Purtroppo è stata penalizzata in tutti gli altri settori, dalle politiche turistiche alla sicurezza passando per la sostenibilità. Quest'ultimo aspetto è stato definito cruciale nelle valutazioni e nella determinazione della vivibilità di una città. "Sarà un fattore determinante per il futuro delle città, contribuendo alla stabilità economica a lungo termine e alla resilienza sociale" si legge nel rapporto. Su questo fronte hanno ottenuto i risultati migliori: Madrid, Palma di Maiorca, Valencia, Siviglia, Helsinki e Oslo.

New York è l'unica città americana nella top 10 di Top 100 City Destinations Index 2025. Venendo all'Asia, in particolare l'Asia Pacifica si è rivelata leader nel turismo mondiale. Si è imposta come indiscussa potenza turistica mondiale con un aumento del 10% degli arrivi internazionali, la crescita più rapida a livello globale, seguita da Medio Oriente e Africa con una crescita del 7%. Bangkok, nello specifico, è in cima alla lista con 30,3 milioni di visitatori seguita da Hong Kong, Londra e Macao. Oltre alle tre città in top 10, l'Asia è presente in modo massiccio nella top 20 con Osaka (11), Taipei (15), Hong Kong (17), Kyoto (19) e Bangkok (20).

La classifica di Euromonitor International