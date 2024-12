video suggerito

Notre Dame di Parigi riapre oggi al pubblico: gli orari, come si accede e quanto costa il biglietto Il 7 dicembre si svolgerà la cerimonia di apertura di Notre Dame, in presenza di capi di Stato e mecenati; riaprirà ufficialmente al pubblico l’8 dicembre. Si sta prendendo in esame la possibilità di far pagare un biglietto d’ingresso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

Notre Dame verso la riapertura

Parigi ha nuovamente la sua Notre Dame. Il simbolo della capitale è pronto a riaprire le porte al pubblico, dopo una lunga chiusura. I lavori di ristrutturazione sono andati avanti per ben cinque anni: un incendio aveva distrutto buona parte della cattedrale, rendendo necessario l'intervento (costato circa 700 milioni). Le fiamme avevano abbattuto la guglia, gran parte del tetto e le pareti superiori erano andati distrutti, tante statue e opere d'arte avevano subito danni gravi. Ora Notre Dame è tornata al suo antico splendore e il mondo non vede l'ora di ammirarla in tutta la sua rinnovata bellezza.

Oggi riapre Notre Dame de Paris, l'inaugurazione sabato 7 dicembre

Il 7 dicembre 2024 la cattedrale ospiterà una cerimonia ufficiale presieduta dall’Arcivescovo di Parigi in presenza di un numero selezionato di ospiti tra capi di stato e mecenati. Ci sarà un discorso del presidente francese Emmanuel Macron nell'atrio della cattedrale, seguito da un concerto inaugurale con diverti artisti nel sagrato. Presente anche il principe William, che farà le veci di re Carlo alla cerimonia. Ci sarà anche il neo eletto presidente americano Donald Trump. Il giorno successivo, l'8 dicembre 2024, la cattedrale invece riaprirà ufficialmente le porte ai propri fedeli per la funzione religiosa. Per i successivi otto giorni la chiesa sarà aperta a fedeli e visitatori fino alle 22. Dal 16 dicembre riprenderà il suo normale funzionamento.

Notre Dame all'esterno

Come è fatta la nuova cattedrale

I lunghi lavori di ristrutturazione si sono svolti nel rispetto dell'aspetto originario, senza stravolgerlo, salvo alcune modifiche più radicali, ma necessarie in termini di sicurezza della struttura. La chiesa, infatti, è stata dotata di un moderno sistema antincendio: i sensori in caso di pericolo attivano serrande tagliafuoco e nebulizzazione d'acqua, così da evitare il disastro del 2019.

Prima e dopo

La cattedrale oggi ha un aspetto rinnovato, più luminoso, merito delle nuove vetrate, dei colori vividi della pittura, della pietra chiara. Nella navata centrale trovano posto 1500 sedie progettate da Ionna Vautrin e prodotte da Bosc, falegnameria a conduzione familiare di Hagetmau. Il designer Guillaume Bardet si è invece occupato dell'arredo liturgico: altare, pulpito, cattedra, battistero e tabernacolo.

Prima e dopo

Come si accede alla Cattedrale di Notre Dame e quanto costa il biglietto

La cerimonia inaugurale darà il via a una settimana di celebrazioni, la cosiddetta Ottava di riapertura, che si terrà dall’8 al 15 dicembre. Durante questo periodo, i visitatori potranno entrare nella cattedrale con orari straordinari: l'apertura si protrarrà eccezionalmente fino alle 22. A partire dal 16 dicembre, si tornerà agli orari di visita abituali: dalle 7.45 alle 19. Alla prima messa aperta al pubblico, quella di domenica sera alle 18.30, si accede solo su prenotazione: i biglietti sono andati esauriti in pochissimo tempo. Il ministro della cultura Rachida Dati ha proposto l'introduzione di un biglietto per i turisti del costo di 5 euro. I ricavi servirebbero a finanziare i lavori di manutenzione del patrimonio artistico e culturale francese. Per celebrare la riapertura in grande stile, per tutto il 2025 la cattedrale ospiterà concerti e altre performance artistiche ogni martedì sera.