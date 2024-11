video suggerito

Riapre la cattedrale di Notre Dame: come e quando si potrà visitare La chiesa di Notre Dame si prepara a riabbracciare turisti e fedeli: a cinque anni dall’incendio del 2019 che distrutte parte dell’edificio, la cattedrale riaprirà prima con una messa ufficiale e con mesi di festeggiamenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Notre Dame

A cinque anni di distanza dal quel terribile incendio che distrusse la cattedrale simbolo di Parigi, Notre Dame riapre i battenti il 7 dicembre. L'enorme restauro che ha interessato la chiesa, ricostruendo il tetto e la guglia, ultimata con un gallo dorato, è stato completato con l'ingresso lo scorso 15 novembre della statua della Vergine con il Bambino, che era stata spostata dalla cattedrale alla Chiesa di St-Germain-l’Auxerrois. Dopo la cerimonia ufficiale per l'inaugurazione che si terrà nel weekend del 7, con tanto di messa pubblica ufficiale, mentre l'apertura al pubblico è prevista per l'8 dicembre. I festeggiamenti, poi, andranno avanti fino all'estate 2025. Dopo cinque anni hanno risuonato le campane di Notre Dame e, mentre si discute dell'eventuale biglietto d'ingresso dal costo di 5 euro, la chiesa è pronta a riaccogliere i visitatori da tutto il mondo.

Com'è Notre Dame dopo il restauro

Il restauro che si sta per concludere ha riportato la chiesa agli splendori a cui siamo abituati. Le pareti delle volte devono essere ancora puliti, così come i pavimenti in marmo, le vetrate e le altre zone ancora segnate dall'incendio. Il restauro ha portato anche nuovi arredi in bronzo e un reliquiario, ovvero uno spazio per contenere le reliquie di santi, in legno di cedro con una corona di spine in vetro. L'obiettivo del progetto è stato, fin dall'inizio, quello di rimanere fedeli al progetto dell'architetto di Eugène Viollet-le-Duc, che restaurò l'edificio medievale nell'Ottocento.

Quando si potrà visitare Notre Dame

La chiesa voluta da re Luigi IX e dal vescovo Maurice de Sully è stata fondata nel lontano 1163. Cattedrale gotica, Notre Dame è diventata simbolo e mito leggendario di Parigi per i suoi gargoyle, le vetrate, la struttura, la sua splendida navata e i suoi archi a volta. Visitata ogni anno da più di dieci milioni di persone, Notre Dame riaprirà con un percorso ben preciso per i turisti: sarà possibile prenotare la visita gratuitamente scegliendo tra varie fasce orario, per limitare e circoscrivere i visitatori. Per i primi sei mesi dalla riapertura, fino a giugno 2025, potranno visitare Notre Dame soltanto i singoli fedeli e turisti. Da giugno in poi dovrebbero riprendere anche le visite per gruppi e quelle guidate. I percorsi saranno tre seguendo tre rispettivi fili tematici: quello biblico, quello educativo e quello simbolico.

La chiesa di Notre Dame