Quanto è costato il restauro di Notre Dame de Paris dopo l’incendio che l’ha distrutta Terminato il restauro durato 5 anni e costato 700 milioni, Notre Dame aprirà le porte ai fedeli il 7 dicembre dopo l’incendio del 2019 che la distrusse. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Notre Dame prima della riapertura

Manca poco alla tanto attesa riapertura di Notre Dame de Paris. Il grande giorno sarà il 7 dicembre, quando è in programma una messa pubblica. Poi l'8 dicembre le porte si spalancheranno ufficialmente per accoglieranno i fedeli dopo ben cinque anni. In questo lungo periodo è stato svolto un articolato lavoro di restauro, necessario per portare la Chiesa Madre di Parigi al suo antico e originario splendore, dopo il grave incendio del 15 aprile 2019 che l'aveva distrutta. È costato circa 700 milioni di euro. Ora che la cattedrale è tornata come prima, bisogna festeggiare. Infatti sono previsti diversi eventi celebrativi fino all'estate.

Come è fatta la nuova chiesa di Notre Dame de Paris dopo il restauro

In vista dell'imminente riapertura, Emmanuel Macron ha fatto una visita preliminare alla Chiesa. "È riparata, reinventata e ricostruita. È sublime" ha detto il Presidente. Lui è a capo della Repubblica francese dal 2017, dunque era in carica al momento dell'incendio e ha seguito tutta la fase dei lavori. Il restauro è servito perché a causa delle fiamme la guglia di legno era stata abbattuta, gran parte del tetto era andato distrutto e anche le pareti superiori della cattedrale erano state gravemente danneggiate. Ovviamente, anche molti tesori custoditi all'interno hanno avuto bisogno di essere messi a nuovo, per esempio statue e opere d'arte, ma soprattuto l'organo, il secondo più grande in Francia.

È stato fortunatamente riparato nonostante fosse gravemente danneggiato. Si è salvata anche la sacra reliquia nota come Corona di spine. Ora Notre Dame appare trasformata e bellissima: l'interno ristrutturato presenta soffitti altissimi in pietra color crema, i soffitti a volta che erano crollati sono stati riempiti con nuova muratura, le porte d'ingresso sono state rese nuovamente magnificenti; le decorazioni brillano, le iconiche vetrate colorate risplendono.

Quanto è costato il restauro di Notre Dame de Paris

Tutto questo ha avuto un costo notevole: 582 milioni di sterline, ossia circa 700 milioni di euro (buona parte donazioni). Circa 250 aziende e centinaia di esperti sono stati mobilitati. Nella sua visita, il Presidente ha avuto modo di osservare tutto questo e rendersi personalmente conto del risultato finale dei lavori. Al mondo intero il processo di restauro è stato fino a questo momento tenuto nascosto. Sono state diffuse pochissime foto in questi anni, per testimoniare lo stadio e l'avanzamento dei lavori. Tutto è stato custodito gelosamente e solo oggi, col tour televisivo in diretta di Macron, è stato possibile rendersi conto della portata di questi lavori, che hanno effettivamente dato alla cattedrale un aspetto tutto nuovo. Basti pensare che l'ultimo restauro risaliva al 1850.