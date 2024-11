Notre Dame de Paris riapre, la visita del presidente Macron: “È riparata, reinventata e sublime” A cinque anni dall’incendio che devastò la cattedrale di Parigi, il presidente francese Emmanuel Macron compie una visita al monumento recentemente restaurato. Un’ispezione che precede l’apertura ufficiale, fissata per il 7 dicembre. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

È partito il conto alla rovescia per la riapertura della cattedrale di Notre-Dame de Paris. "È sublime". Queste le parole che il presidente Emmanuel Macron ha usato per riferirsi al risultato della restaurazione della chiesa madre di Parigi, chiusa al pubblico da oltre 5 anni, durante la visita odierna in vista della data dell'8 dicembre, quando a tutto il mondo sarà mostrato il nuovo volto di Notre-Dame.

"È riparata, reinventata e ricostruita", ha detto Macron secondo quanto riporta Bfmtv. Le immagini della visita del numero uno francese vengono trasmesse dai media francesi. Al suo arrivo insieme alla Première Dame sul sagrato della cattedrale, Macron è stato accolto dalla sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, nonché dalla presidente della regione dell'Île-de-France, Valérie Pécresse, e dalla ministra della Cultura Rachida Dati.

La cattedrale gotica di Notre-Dame, voluta da re Luigi IX e dal vescovo Maurice de Sully e fondata nel lontano 1163, fu gravemente danneggiata da un incendio il 15 aprile 2019. Per ore e ore le sue antiche mura bruciarono, facendo crollare la famosa guglia ottocentesca progettata dall'architetto Viollet-le-Duc.

Il 7 dicembre, Macron farà ritorno per pronunciare un discorso, prima di partecipare alla consacrazione del nuovo altare durante la Messa solenne di riapertura il giorno successivo, l'8 dicembre (una data simbolica, poiché è la Festa dell'Immacolata Concezione), presieduta dall'arcivescovo di Parigi.

Mentre si discute dell'eventuale biglietto d'ingresso dal costo di 5 euro, la chiesa è ormai pronta a riaccogliere i visitatori da tutto il mondo. I festeggiamenti, poi, andranno avanti fino all'estate 2025.