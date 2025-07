Sinner sfiorato da un tappo di champagne in campo, McEnroe esplode: “Toglietegli la bottiglia”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner recupera qualcosa sull'erba dell'iconico Campo Centrale di Wimbledon, ma non è una pallina. Di cosa si tratta allora? Di un tappo di champagne volato dagli spalti. Succede anche questo, a conferma di quanto il torneo londinese sia iconico. Un tifoso, infatti, ha deciso di stappare una bottiglia durante la finale tra l'azzurro e Carlos Alcaraz, che ha reagito stizzito.

Bottiglia di spumante aperta sugli spalti durante Sinner-Alcaraz a Wimbledon

Sul punteggio di 6-4 per lo spagnolo e 2-1 per Jannik, ecco la palla per portarsi sul doppio vantaggio e far fruttare il break. All’improvviso, però, un rumore rompe il silenzio del Centre Court: un tifoso presente sulle tribune ha aperto una bottiglia di champagne facendo saltare il tappo. Il pubblico ha reagito con sorpresa, con Alcaraz che ha allargato le braccia visibilmente infastidito.

Tappo in campo, Sinner lo restituisce alla raccattapalle

Una mancanza di rispetto in un momento cruciale della sfida. Come se non bastasse, il tappo esploso è finito proprio in campo, dalla parte di Jannik Sinner, che senza fare una piega ha raccolto l'oggetto e lo ha passato alla raccattapalle, che l'ha portato via. Il giudice di sedia, a quel punto, ha voluto lanciare un appello al pubblico, invitando i presenti a comportarsi in modo più corretto: "Si prega di non stappare le bottiglie mentre i giocatori stanno per servire".

Leggi anche Perché la finale tra Sinner e Alcaraz a Wimbledon rischia di essere interrotta sul più bello

Non poteva esimersi dal commentare questa situazione curiosa, John McEnroe in cabina di commento per un'emittente americana. L'ex leggenda del tennis ha chiesto provvedimenti esemplari, tra il serio e il faceto: "Dovremmo almeno togliergli la bottiglia".

Non è la prima volta, in questo torneo, che si verifica una situazione simile. Anche nella finale femminile, tra Anisimova e Swiatek, qualcuno ha aperto una bottiglia di champagne. Il tutto proprio prima che la tennista americana servisse. Anche lei, ovviamente, non ha gradito e si è lamentata a gran voce: "Perché lo stai aprendo proprio ora?". Succede solo a Wimbledon, insomma, dove è consentito aprire bottiglie sulle tribune.