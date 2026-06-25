Jannik Sinner si allena con Djokovic a Wimbledon e ride di se stesso: ha fatto un colpo pazzesco

Sul Centrale di Wimbledon Jannik Sinner e Novak Djokovic alle prese con un test amichevole: passante impossibile che fa ridere l’azzurro e reazione del serbo in italiano.

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Jannik Sinner sta scaldando i motori in vista di Wimbledon. In attesa di fare sul serio nel torneo che inizierà il 29 giugno il numero uno del mondo ha preso ulteriore confidenza con il campo centrale del tempio del tennis, condividendo un allenamento con Novak Djokovic, sette volte vincitore dei Championships. Clima molto rilassato a conferma degli ottimi rapporti tra il veterano serbo e il giovane campione italiano, che si sono affrontati l'ultima volta agli Australian Open dove a trionfare fu proprio il primo. Chissà che il tabellone non regali quello che sarebbe il 12° confronto tra i due, il quarto a Wimbledon.

Dolcissimi i ricordi della scorsa annata quando Jannik Sinner dopo aver battuto Djokovic in semifinale si prese poi il suo primo titolo a Londra. Non è arrivato ancora il momento però di sfoderare gli "occhi della tigre" di Vialliana memoria e i due infatti si sono anche lasciati andare alle risate, come quando Sinner ha sfoderato un colpo che ha sorpreso in primis se stesso.

Il sorprendente punto di Sinner contro Djokovic in allenamento

Tutto è partito da un ottimo servizio esterno di Novak Djokovic che ha pescato la riga cercando di spingere l'avversario fuori dal campo durante i soliti game di fine allenamento. Sinner che sembrava poter far poco per trovare anche solo per raggiungere la pallina, si è inventato un gran colpo. Non avendo il tempo per "aprire" ed esplodere il suo dritto potente, ha piazzato una risposta molto intelligente sfruttando tutta la forza impressa dal serbo. Il risultato è stato eccezionale perché in questo modo ne è uscito un lungolinea vincente che ha di fatto sorpreso tutti.

Djokovic si è complimentato in italiano con il suo compagno di allenamento, che dopo essersi scusato anche per un pizzico di fortuna nel trovare quella traiettoria, si è lasciato andare ad una bella risata. Probabilmente, come sottolineato dall'ATP, anche lui non credeva a quanto fatto. Di certo Jannik ci ha abituati bene e sarebbe capace anche di prodezze del genere, volontarie.

Nessun problema fisico per Novak Djokovic

Una giornata proficua dunque per i due campioni che hanno lavorato a lungo provando un po' tutto anche per dare continuità al lavoro dei giorni scorsi. Sinner è sceso già in campo per l'Armani Classic battendo Cameron Norrie, mentre Djokovic ha dato forfait alimentando indiscrezioni su presunti problemi fisici. In realtà oggi è apparso perfettamente a suo agio con Sinner, quindi pericolo scampato. Il prossimo incrocio tra i due potrebbe essere per un match del torneo.