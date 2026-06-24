Jannik Sinner viene messo in imbarazzo all’Armani Classic: “Stai mentendo?”. Vittoria facile su Norrie

Jannik Sinner ha giocato e vinto con Norrie all’Armani Classic, dopo la partita c’è stato un momento particolare nell’intervista.

Il ritorno in campo di Jannik Sinner è stato vincente. Nell'esibizione del Giorgio Armani Classic non c'è stata storia nella partita con Cameron Norrie, superato con un doppio 6-3. Un'oretta abbondante all'Hurlingham Club per il numero 1 ATP che ha servito come nei giorni migliori ed ha provato più spesso del solito ad attaccare. Questo particolare non è sfuggito all'intervistatrice a bordo campo ed è nato un piccolo imbarazzante siparietto.

Sinner batte Norrie all'Armani Classic

La partita è stata vincente, 6-3 6-3, e ritorno vincente per Sinner che dopo aver ascoltato le parole di Norrie si è presentato per l'intervista sul campo. Inizialmente un commento classico, con sottolineatura sul caldo, molto forte, anche a Londra: "È molto bello essere qui. Fa molto caldo in questi giorni e ringrazio tutti quelli che sono venuti qui a vederci. Non ero mai stato qui, devo dire che mi piace molto il posto e mi piace l'atmosfera. Sarà anche stato un match di esibizione, ma è servito, perché serve tutto per prepararsi a un torneo così importante".

Il botta e risposta tra Jannik e l'intervistatrice

Poi c'è stato un momento imbarazzante quando l'intervistatrice gli ha chiesto: "Stai provando qualcosa?". Intendendo qualcosa di nuovo nel suo gioco. Sinner risponde: "Non lo so". La cronista gli dice: "Stai mentendo". Jannik sogghigna e va avanti.

L'intervista si prosegue parlando di Wimbledon: "Cercherò di essere più in forma la settimana prossima. Da una settimana mi sto allenando sull'erba. Tutte le situazioni che sto vivendo sono utili in vista delle partite serie, delle partite ufficiali".

"Splendido il trionfo di Wimbledon 2025, ma ora si gioca un altro torneo"

Poi l'ultima battuta sul trionfo del 2025: "Pensare a quanto accaduto l'anno scorso è molto bello, quanto successo un anno fa è stato meraviglioso. Ma ora parliamo di un altro torneo, di altre difficoltà e spero ci sia un epilogo simile. Questo di Wimbledon è il torneo più speciale che esista ed è splendido giocare sul Center Court".