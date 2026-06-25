Jannik Sinner prepara Wimbledon nel dettaglio: ha testato un gilet refrigerante, alleato contro il caldo

Jannik Sinner sta preparando Wimbledon nei minimi dettagli ed ha testato anche un gilet refrigerante, che potrebbe servire per combattere il caldo.

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La preparazione di Jannik Sinner è sempre nei minimi dettagli, così come lo è per ogni grande campione dello sport. Ma serve alzare ulteriormente l'asticella. Quanto accaduto al Roland Garros non deve ripetersi. A Parigi il caldo mise letteralmente ko il numero 1 del tennis che finì per perdere al quinto set con Cerundolo, una partita che aveva praticamente vinto. A Wimbledon il caldo sarà notevole, a Londra si superano già abbondantemente i 30 gradi. E per evitare problemi per la canicola londinese Jannik ha testato in allenamento un nuovo tipo di gilet ‘refrigerante', usato recentemente anche dai calciatori della Spagna, impegnati nel Mondiali.

Il ritorno in campo all'Armani Classic

Sinner è sceso in campo all'Armani Classic contro Cameron Norrie. Un buon test dopo un mese senza partita. Vittoria netta, 6-3 6-3, e servizio già su livelli molto alti. La preparazione per Wimbledon proseguirà con un allenamento nientemeno che con Novak Djokovic, sette volte vincitore di questo torneo, poi forse un altro incontro all'Armani Classic. Nella preparazione ai Championships, però, non è stato curato solo l'aspetto tecnico.

Il gilet refrigerante di Sinner

Perché Sinner in allenamento ha testato un nuovo tipo di gilet ‘refrigerante', che potrebbe servirgli per ridurre al minimo i rischi di ripetere (speriamo di no) di rivivere una giornata tipo quella nefasta di Parigi. Il gilet anti caldo è stato testato dai calciatori della Spagna, ma in passato anche dai ciclisti e dai piloti di F1 (sport che Sinner ama) e MotoGP. La funzione del gilet anti caldo è quella di assorbire calore e permettere che la temperatura corporea resti costante. Insomma che non porti picchi, niente sbalzi.

Sembra un dettaglio, ma i grandi campioni vivono sui dettagli, e questa idea potrebbe essere vincente a Londra, dove il caldo è notevolissimo, in questi giorni si sono toccati i 35 gradi. In ogni caso, nelle prossime ore Sinner conoscerà il tabellone e poi farà il suo esordio a Wimbledon lunedì 29 giugno, alle 14:30 sarà sul Campo Centrale, la tradizione vuole così: il campione in carica è il primo a giocare nella nuova edizione.