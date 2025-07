Quanto guadagna Sinner se vince Wimbledon 2025: montepremi e prize money

Il montepremi di Wimbledon. Quanto guadagnano Jannik Sinner e Carlos Alcaraz vincendo o perdendo la finale dei Championships, in palio anche duemila punti per la classifica ATP.

Sinner e Alcaraz si affronteranno oggi pomeriggio nella finale del torneo di Wimbledon, la terza prova dello slam del 2025. Una finale che non sembra avere un netto favorito. Il numero 1 e il numero 2 ATP in campo per il titolo, così come al Roland Garros, dove vinse Alcaraz, che però annullò tre matchpoint. In palio c'è soprattutto il trofeo di Wimbledon, quello più ambito in assoluto, che lo spagnolo ha vinto già in due occasioni, a corredo ci sono anche duemila punti per il vincitore e una montagna di soldi per chi conquisterà il titolo, che negli ultimi ventidue anni è stato affare di pochi, appena cinque vincitori (Federer, Nadal, Djokovic, Murray e Alcaraz). Sinner cerca di diventare il primo italiano a conquistare i Championships.

Il montepremi di Wimbledon 2025

Il montepremi del torneo di Wimbledon è aumentato anche quest'anno. Premi considerevoli per tutti i tennisti partecipanti sia in campo maschile che femminile. Giunti ala stretta finale il denaro in palio è elevatissimo. Chi perderà la partita decisiva dei Championships si aggiudicherà 1.782.400 euro. Quasi il doppio per chi vincerà il trofeo, cioè oltre tre milioni e mezzo di euro. I semifinalisti hanno portato a casa oltre 900 mila euro. Mentre chi ha perso subito al primo turno ha comunque intascato 77.400 euro.

Quanto guadagnerà Sinner a Wimbledon

Jannik Sinner punta a vincere il torneo, è la sua unica priorità. Non gli importano i punti né il montepremi. Ma due conti è giusto farli in ogni caso. La finale garantisce sia a Sinner che ad Alcaraz 1.782.400 euro, la cifra che intascherà, tasse escluse, chi sarà sconfitto quest'oggi. Il vincitore del torneo di Wimbledon invece porterà a casa oltre tre milioni e mezzo di euro, una cifra altissima.

Il prize money di Wimbledon: premi e punti ATP