Le 5 fantasie di moda per la primavera 2025: fiori "tappezzeria", quadretti e animalier Dai macro pois ai quadretti intrecciati, dalle stampe animalier a quelle arcobaleno con sfumature degradé, fino ai fiori tapestry, ecco le fantasie di tendenza per la Primavera/Estate 2025.

A cura di Marco Casola

da sinistra Roberto Cavalli, Jil Sander, Acne Studios, Moschino, Bally

Animalier, quadretti e macro pois, fiori in stile tapestry e ancora disegni sfumati dai colori pastello, stampe pitonate e maculate, queste sono le fantasie di tendenza per la Primavera/Estate 2025, che abbiamo visto sfilare sulle passerelle di Milano e Parigi. Dopo aver dato un'occhiata ai trend di stagione più particolari e aver visto quali sono i colori di moda per la stagione calda, ecco una breve guida alle tendenze primaverili con focus sulle fantasie must have e i look a cui ispirarsi per gli abbinamenti.

Sfumature degradé

Il degradé prevede un utilizzo particolare dei colori, che vengono mescolati e accostati tra loro attraverso sfumature e tie dye, che rendono l'effetto finale più omogeneo e morbido rispetto all'unione di tonalità a blocchi. Questo tipo di disegni hanno letteralmente spopolato sulle passerelle P/E 25 dei grandi stilisti: da Jil Sander il giallo limone si mescola con tenui nuance di pesca negli abiti in seta, da Bottega Veneta le sfumature di colore creano contrasti più decisi tra bianco e turchese nei coordinati tie dye, mentre Ralph Lauren propone sfumature di colore sui toni del blu e del celeste anche negli abiti da sera coperti di paillettes. L'effetto degradé è il fil rouge anche della collezione P/E di Pierre-Louis Mascia, che propone completi in seta dalle sfumature pastello mixate con nuance più accese e stampe fantasia.

Jil Sander

Bottega Veneta

Ralph Lauren

Pierre-Louis Mascia

Quadretti intrecciati

Dite addio al classico vichy in stile pic nic e ai quadretti damier dai colori pastello: quest'anno i disegni geometrici di tendenza ricordano molto da vicino quelli che si indossano solitamente in autunno, dal check al tartan, fino al principe di Galles. Camicie e cappotti dalla fantasia check, realizzata in toni scuri, sfilano da Bottega Veneta; Antonio Marras propone total look a quadri, con camicie avvitate e gonne a ruota, mentre da Acne Studios si gioca con il mix and match tra fantasie a quadretti differenti, accostate all'interno di look coordinati con camicie stropicciate e mini gonne dai maxi fiocchi frontali. Anche da Diesel sfilano quadretti tono su tono, che appaiono quasi invisibili sui tubini aderenti in grigio.

Bottega Veneta

Acne Studios

Antonio Marras

Diesel

I fiori tappezzeria

Quelli di tendenza nella primavera 2025 non sono i classici fiori romantici: le fantasie di moda quest'anno ricordano in tutto e per tutto la tappezzeria e i disegni fiorati delle vecchie poltrone anni '50 e '60. Seguono il trend della fantasia fiorata in stile tapestry Maison come Bally e Versace, che propongono intricati disegni floreali su mini dress, gonne e completi coordinati full fantasy, puntando su tonalità calde di giallo e arancio o su nuance pastello come il lilla accostato al giallo burro. Sono mini i fiori delle fantasie retrò viste sugli abiti bianchi di Prada, decisi e dai colori accesi quelli scelti dal brand JordanLuca per gli abiti primaverili.

Bally

Prada

Versace

JordanLuca

Animalier

Il 2025 è sicuramente l'anno delle stampe animalier: sono di moda tutti i disegni sauvage, dal maculato allo zebrato, passando per le stampe tiger e quelle pitonate. Prada fa sfilare cappottini primaverili senza colletto dal print leopardato, da abbinare a top e short basic per smorzare l'effetto finale. Leopard print appaiono anche da Aniye Records, che in passerella propone full look maculati, con giacche chiodo e pantaloni a zampa. Fausto Puglisi, per la collezione primaverile di Roberto Cavalli, punta invece sulle stampe pitone, disegnando tailleur e tubini decorati da uno snake print con toni caldi e avvolgenti.

Prada

Roberto Cavalli

Aniye Records

Pois

Una pioggia di pois invade le passerelle primaverili, dove sfilano abiti con l'iconica fantasia a pallini. A conquistare la ribalta in diverse collezioni sono soprattutto i macro pois e le fantasie con polka dots, vistosi e dai contorni ben definiti, come quelli blu stampati su fondo bianco dei look total pois creati da Adrian Appiolaza per la Primavera/Estate di Moschino. Maxi e a contrasto, i pois apparsi nella prima collezione disegnata da Alessandro Vigilante per Rochas, neri e in contrasto con il fondo panna i pallini che sfilano su top e abiti della primavera di Acne Studios. Sono, infine, micro e in stile retrò i puntini neri degli abiti proposti da Alessandro Michele per la Primavera/Estate 2025 di Valentino.

Moschino

Acne Studios

Valentino

Rochas