video suggerito

Labubu mania, com’è nata e perché tutti impazziscono per i pupazzi (brutti) che si legano alle borse Avete mai sentito parlare dei Lububu? Sono i pupazzetti dall’aspetto “mostruoso” che stanno spopolando sui social e che sono amatissimi da Chiara Ferragni (che non può fare a meno di agganciarli alla borsa). Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze moda Primavera/Estate 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ogni epoca ha i suoi accessori must, dagli scooby-doo anni '90 ai Winnie the Pooh ad agganciare al cellulare degli anni 2000, fino ad arrivare alle Baby Bratz del decennio successivo e ai più recenti Sonny Angels, gli angioletti-bambini da personalizzare con dei cappellini originali. L'ultima mania che sta letteralmente spopolando sia sui social che per le strade è quella dei Lububu, cosa sono? I pupazzetti dall'aspetto pop (e malefico) da agganciare alla borsa. Si tratta di una moda amatissima sia dai teenager che dagli adulti, basti pensare al fatto che anche Chiara Ferragni non può fare a meno di arricchire le sue it-bag con questi piccoli peluche. Dove si possono acquistare e come vanno usati per essere super glamour?

Com'è nata la mania dei Lububu

Cosa sono i Lububu? Dei pupazzetti con la tutina da coniglietto a effetto teddy con un sorriso a 36 denti un tantino malefico stampato sul viso. A produrlo è il colosso dei giocattoli cinese Pop Mart, che li ha inseriti nella collezione The Monsters. Disegnati dall'artista di Hong Kong Kasing Lung, sono diventati super richiesti in tutto il mondo, tanto che gli store del marchio vantano delle interminabili file ogni volta che ne viene rilasciata una nuova limited edition.

Lububu

Per quale motivo sono gli unici "Mostri" virali della linea? Tutto è nato quando Lisa, la cantante delle Blackpink, ne ha agganciato uno alla borsa, scatenando una vera e propria mania a livello internazionale. In Italia è stata invece Chiara Ferragni a seguire il trend, arricchendo la sua mini bag di Hermès. A renderli ancora più appetibili è il fatto che vengono venduti a scatola chiusa, ovvero in blind boxes, cosa che stimola ancora di più. la curiosità dei clienti.

Leggi anche Gli zoccoli Scholl diventano glam: Balenciaga lancia la versione con tacco da oltre 700 euro

Lisa delle Blackpink

Lububu, quanto costano e come vanno indossati

Ad oggi esistono Lububu di ogni tipo, da quelli fluo a quelli della collezione Macaron in colori pastello, e, come se non bastasse, sono stati lanciati anche i vestitini più svariati per personalizzarli in base al proprio gusto. Addirittura sono moltissimi i video virali che spiegano come fare a riconoscere le loro versioni fake: innanzitutto la testa e i piedi devono fare un giro completo, poi la lettera S finale nel moschettone deve essere attaccata alla testa, mentre sull'etichetta deve essere presente un QR code che rimanda alla pagina del servizio clienti.

Lububu

Sebbene siano diventati veri e propri oggetti da collezione, i Lububu vengono usati anche per aggiungere un tocco glamour alla propria immagine. Come vanno indossati? Vanno agganciati alla propria borsetta da portare a tracolla, meglio se di lusso, dalle Chanel alle Dior, fino ad arrivare alle Hermès. Il loro prezzo è di circa 20 euro ma, in casi di speciali edizione limitate, si può arrivare anche a oltre mille euro.

Il Lububu di Chiara Ferragni