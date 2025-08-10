Addio ai soliti cappelli, la tendenza dell’estate 2025 sono i fazzoletti da indossare in testa

Addio ai soliti cappelli in paglia e a quelli casual con visiera: la tendenza dell’estate 2025 prevede l’uso di foulard in seta e fazzoletti da legare in testa come facevano le dive del passato. Ecco come nasce il trend e i look a cui ispirarsi per un look chic e cool.

da sinistra foulard &Other Stories, GCDS, Gucci

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze moda Primavera/Estate 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Addio ai cappelli di paglia con maxi falda, addio anche ai cappellini da baseball (quelli casual e con visiera sul davanti), quest'estate per difendersi dalle insolazioni e coprire il capo non si usano i soliti modelli: il 2025 è l'anno di foulard in seta e fazzoletti colorati da portare legati sulla testa.

Torna dunque lo stile retrò delle dive anni '50 e '60, fazzoletti e foulard legati in testa rievocano infatti lo stile di Jackie Kennedy Onassis in vacanza a Capri o di Grace Kelly e Audrey Hepburn nel film del 1963 Sciarada, ma anche quello della regina Elisabetta II, che indossava fazzoletti al posto dei copricapo nelle occasioni private e durante le battute di caccia estive.

Jacqueline Kennedy Onassis

Audrey Hepburn nel film Sciarada

Grace Kelly

Ora il fazzoletto in testa è stato rubato dalla GenZ che per praticità sceglie il nuovo dettaglio di stile. Senza dubbio alla base del recente successo di foulard e copricapo morbidi c'è un esigenza pratica: un fazzoletto in stoffa è perfetto per difendere il capo dal sole ma non è ingombrante e non occupa spazio in valigia come farebbe un maxi capelli in paglia a tesa larga o con cappellino con visiera rigida. In più la variante del copricapo in seta è davvero chic e aggiunge un tocco retro-style molto originale al look estivo.

Leggi anche Occhiali da sole mascherina i più trendy dell'estate 2025

Bella Hadid con foulard in stile granny

Non solo le dive del passato hanno fatto del foulard legato tra i capelli un dettaglio di stile irrinunciabile: Cardi B usa foulard griffati in seta con fantasie colorate, legati in testa sulla parte posteriore in modo da creare un effetto copri capo, mentre Bella Hadid lega i foulard in seta sotto il collo creando quel look in stile granny molto cool.

Cardi B

Tra le star nostrane è invece Ilary Blasi a seguire il trend, durante una vacanza a Saint Tropez ha infatti sfoggiato il fazzoletto in seta tra i capelli creando un look da diva retrò. Il trend spopola anche tra gli uomini A$AP Rocky e Maluma sono apparsi spesso con foulard griffati a coprire il capo mentre il celebre Dj Rampa in moltissimi DjSet sotto il cappellino indossa un fazzoletto in stile granny.

A$AP Rocky con foulard Gucci

La tendenza foulard in passerella

Nell'ultima sfilata Primavera/Estate 2025 Gucci ha proposto una serie di look in cui protagonista era il foulard in seta legato sulla testa come copricapo. Dettaglio che ritorna anche nell'ultima campagna scattata con Emily Ratajkowski, in cui la modella indossa il foulard legato in testa come una bandana copricapo.

GCDS

Accessori simili sono apparsi anche nell'ultima campagna estiva di GCDS, mentre sulle precedenti passerelle invernali Saint Laurent e Prada avevano proposto copricapo simili a cuffie da indossare aderenti sul capo. L'attuale trend è poi l'evoluzione estiva di quella invernale in cui al posto di cappelli in lana si usano sciapre e scialli pesanti da attorcigliare su capo e collo per proteggersi dal freddo.