L’acconciatura dell’estate è la treccia messy (come quella di Ilary Blasi)

Acconciatura messy per Ilary Blasi, che ha scelto una treccia laterale per la sua serata romantica col compagno Bastian Muller: sono in vacanza a Saint Tropez.

Ilary blasi

Ilary Blasi si sta godendo una romantica vacanza di coppia col suo compagno Bastian Muller. La conduttrice ha smentito il gossip della proposta di matrimonio, ma non ha escluso che un giorno i due potrebbero effettivamente concretizzare il loro amore in modo più serio e "ufficiale": ovviamente, lei deve prima formalizzare il divorzio da Francesco Totti. Ora è felice accanto all'imprenditore tedesco, che è entrato nella sua vita circa tre anni fa. Ora i due sono partiti alla volta di Saint Tropez.

Il look di Ilary Blasi in vacanza

Ilary Blasi sta vivendo una vacanza all'insegna della comodità e sembra aver messo in valigia dei look minimal ed essenziali, senza tradire il suo gusto per la moda e le tendenze. Un semplice bikini nero per la giornata in spiaggia, poi il cambio outfit serale: maxi abito marrone strapless, per la romantica cenetta a Saint Tropez in un locale esclusivo, abbinato a un paio di scarpe basse, pochette ed elegante collana di perle di Chanel, il suo brand del cuore.

L'acconciatura messy di Ilary Blasi

È sempre bello portare i capelli sciolti, ma la chioma fluente d'estate può essere più un'agonia che un motivo di vanto! Il caldo, il sudore: gestire i capelli diventa un problema, soprattutto se si vuole coniugare praticità e stile senza patire troppo. Il raccolto diventa un'esigenza e non significa necessariamente dover rinunciare allo stile: anzi. Anche per le occasioni speciali si può trovare la soluzione perfetta e lo dimostra proprio la scelta di Ilary Blasi, per la serata col suo Bastian Muller.

La conduttrice ha optato per una treccia, ma in una versione morbida e posizionata di lato. È una treccia meno stretta di quella classica, meno "tirata" all'attaccatura: i capelli vengono intrecciati e chiusi ella base con un elastico, poi "aperti" delicatamente, per ottenere un aspetto voluminoso e solo apparentemente disordinato. È il contrario dell'effetto bagnato, perché si vuole movimento: si può aggiungere un po' di lacca fissante alla fine, o magari impreziosire il tutto con un fermaglio più vistoso. Non serve essere troppo precisi, perché non si vuole un risultato finale definito, quindi è un'idea perfetta anche se si ha poco tempo a disposizione ma si vuole ottenere qualcosa d'effetto in pochi e semplici step.