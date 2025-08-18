stile e Trend
Le vacanze griffate di Ilary Blasi: a Ibiza indossa il cappello pescatore da oltre 500 euro

Ilary Blasi è a Ibiza con le figlie e il compagno Bastian e, nonostante l’atmosfera rilassata, non rinuncia alla passione per la moda. Cosa ha indossato per visitare la cala di Atlantis?
A cura di Valeria Paglionico
Immagine

Ilary Blasi è una delle indiscusse protagoniste dell'estate 2025 e non solo perché è tornata al timone di Battiti Live, il festival targato radio Norba che ognia nno dà spazio ai tormentoni della bella stagione: sui social documenta regolarmente le sue vacanze da sogno, facendo invidia a coloro che hanno solo qualche giorno di ferie tra luglio e agosto. Dopo aver fatto un tour dei vigneti della Provenza col compagno Bastian Muller ed essere tornata nella sua amata Ponza in barca, ora è volata a Ibiza. A farle compagnia non c'è solo il fidanzato ma anche le figlie Chanel e Isabel Totti, che proprio nelle ultime ore hanno affrontato con lei la "scalata" alla scoperta di Atlantis. Cosa ha indossato la conduttrice per l'occasione?

Ilary Blasi in micro bikini

Nelle ultime ore Ilary Blasi con Bastian e le figlie è andata alla scoperta di Atlantis, un'antica cava di arenaria trasformata in un luogo super suggestivo. Si trova nel parco naturale di Cala d'Hort, a Ibiza, ed è contraddistinto da rocce, piscine naturali e un'atmosfera wild e spirituale (non a caso è un luogo amatissimo dagli hippy). Cosa ha indossato la conduttrice per affrontare la scalata? Sebbene abbia puntato tutto sulla comodità con bermuda di jeans e sneakers, non ha rinunciato al costume glamour, perfetto per farsi scattare alcune foto sullo sfondo di un panorama da sogno. Il due pezzi, in particolare, è a fondo marrone decorato all-over con delle aquile ed è formato da tanga sgambati e reggiseno a triangolo che si annoda intorno alla vita.

Ilary Blasi in bikini
Ilary Blasi in bikini

Chi ha firmato il cappello pescatore di Ilary Blasi

A fare la differenza nel look balneare di Ilary Blasi è stato un accessorio in particolare: il cappello. Per lei niente modelli di paglia o con la visiera, ha preferito la variante a pescatore in una versione griffata. Si tratta infatti di una "chicca" firmata Prada: è in re-nylon nero ed è decorato con l'iconico logo triangolo in metallo smaltato sul davanti.

Ilary Blasi in Prada
Ilary Blasi in Prada

Quanto costa? Sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 570 euro. Zainetto in spalla, occhiali da sole da diva e bracciali rigidi di Hermès al polso: Ilary Blasi non rinuncia alla sua passione per la moda neppure al mare. In quante prenderanno ispirazione da lei per gli ultimi giorni di vacanza?

Cappello Prada
Cappello Prada
