Il matrimonio a sorpresa di Rudy Zerbi e Grace Raccah: sposa vestita di pizzo e sposo in blu

Rudy Zerbi ha sposato la compagna Grace Raccah: 57 anni lui e 35 lei, hanno 22 anni di differenza e stanno insieme da tre anni.

Rudy Zerbi e Grace Raccah

Il 10 maggio 2026 è una data che Rudy Zerbi non potrà mai dimenticare. Il conduttore radiofonico e professore di Amici è convolato a nozze con la compagna, l'imprenditrice Grace Raccah. 57 anni lui, 35 lei, hanno 22 anni di differenza. e stanno insieme da tre anni. La notizia del matrimonio è giunta del tutto a sorpresa: il primo a divulgarla è stato Gabriele Parpiglia. La cerimonia si è svolta vicino Roma con rito ebraico (la religione della sposa).

Ancora top secret la lista degli invitati che hanno preso parte all'evento, ma era presente sicuramente Farraella Mennoia, di cui lo sposo ha ricondiviso una IG Story. Mennoia è autrice di Uomini e Donne sin dalla prima edizione, ha firmato anche diverse stagioni di Amici: insomma, è un volto noto nel mondo della tv, vicino sia a Maria De Filippi che a Zerbi stesso.

Grace Raccah è la figlia dell'imprenditore di moda Daniele Raccah, co-fondatore del marchio di abbigliamento Dan John. Non ha niente a che vedere col mondo dello spettacolo e forse anche per questo il matrimonio si è svolto il modo intimo, all'insegna della privacy, con discrezione e senza troppo clamore mediatico, rispettando la sua riservatezza. La sposa ha scelto un abito bianco tradizionale in pizzo, con maniche lunghe, scollo a V, strascico e lungo velo.

Instagram @raffaellamennoia

In blu lo sposo, invece, che ha alle spalle già un matrimonio. Rudy Zerbi infatti è stato sposato con Simona ed è padre di quattro figli avuti con lei, con l'attrice Carlotta Miti (nipote di Gianni Morandi) e con Maria Soledad Temporini (sua compagna fino al 2021). Anche Grace Raccah è madre di una bambina. Parlando di questa "famiglia allargata" a Verissimo, Rudy Zerbi aveva detto: "Sono molto felice, sto molto bene. Sto con una donna che vuole tutto tranne che si parli di lei e io la voglio rispettare. Da sempre fa un altro lavoro però siamo molto felici. Sono molto molto contento! Poi lei è mamma di una bambina che più o meno ha l'età del mio piccolo e questa cosa è meravigliosa, perché così abbiamo in casa anche una femminuccia che io non ho mai avuto. Quindi più bello di così non si può!".

Le prime foto social dei nei sposi sono state accolte con entusiasmo dai fan, che si sono precipitati a fare gli auguri. Spiccano anche quelli di personaggi noti del mondo dello spettacolo, vicini soprattutto a Rudy Zerbi che lavora tra radio e tv: Lorella Cuccarini, il dj Roberto Ferrari, la collega speaker Rossella Brescia e molti altri ancora.