Il matrimonio di Nathaly Caldonazzo e Filippo Maria Bruni: l’abito da sposa ha un maxi fiore sulla schiena

Foto Instagram @dreamcarbarletta

Dopo il matrimonio saltato con Giampaolo Celli e la fine di quella relazione, Nathaly Caldonazzo ha ritrovato l'amore ed è salita sull'altare. È convolata a nozze con Filippo Maria Bruni, suo compagno da due anni. Lui non fa parte del mondo dello spettacolo: è il responsabile dell'Accademia Cittadella Nicolaiana. La cerimonia religiosa si è svolta a Bari nella basilica di San Nicola, poi i neo sposi hanno festeggiato assieme ai loro ospiti presso la Masseria Cariello Nuovo, in una località tra Casamassima e Noicattaro.

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La scelta del capoluogo pugliese è stata, in realtà, una decisione presa in corso d'opera: inizialmente il rito era previsto a Roma, ma poi la showgirl è rimasta a tal punto affascinata da Bari, da volersi sposare lì. Difficile dire chi ci fosse tra gli invitati, di sicuro molti volti noti della tv, ma sui social contrariamente a quanto accade in questi casi sono state diffuse pochissime foto: in questi casi, solitamente è così quando si concede un'esclusiva a riviste o programmi televisivi.

Foto Instagram @dreamcarbarletta

La sposa ha scelto un abito principesco con corpetto riccamente decorato con motivo floreale, maniche lunghe, colletto leggermente rialzato, gonna ampia e vaporosa con dettaglio sulla schiena: un maxi fiore tridimensionale. Immancabile il velo con bouquet di peonie bianche. Presente, "vestito" di tutto punto, anche il cagnolino della coppia, con guinzaglio candido e fiocchetto coordinato.

Il dettaglio floreale dell’abito, Foto Instagram @dreamcarbarletta

Il matrimonio è arrivato a coronamento di una storia d'amore che dura da due anni. La showgirl ha raccontato a Verissimo che in quel periodo della sua vita non era particolarmente predisposta a cominciare una nuova relazione, ma tra i due il sentimento è cresciuto piano piano e lui si è piano piano fatto spazio nel suo cuore abbattendo le insicurezze: "Ho fatto di tutto per mandarlo via. È rimasto lì, dicendomi: io e te staremo insieme per sempre".