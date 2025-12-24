Perché Valentina Vignali e Fabio Stefanini si sono sposati in tuta e sneakers coordinate

Valentina Vignali e Fabio Stefanini sono diventati marito e moglie, celebrando un matrimonio a sorpresa al Comune di Pesaro. Per quale motivo hanno indossato tute e sneakers coordinate?

Siamo sempre stati abituati a pensare che la primavera fosse la stagione dei matrimoni per eccellenza ma la verità è che è super romantico anche pronunciare il fatidico sì durante le feste di Natale. Lo sa bene Valentina Vignali, che ha deciso di sposare il fidanzato Fabio Stefanini proprio ieri, a poche ore dalla vigilia. Sono diventati ufficialmente marito e moglie durante una cerimonia organizzata "a sorpresa" al Comune di Pesaro ma ci hanno tenuto a precisare che si tratta solo di una piccola anticipazione: il ricevimento in gran stile sarà il 21 giugno 2026 al Castello di Bracciano. Cosa hanno indossato per l'importante passo?

Valentina Vignali e Fabio Stefanini si sposano con le tute coordinate

Ieri Valentina Vignali e Fabio Stefanini sono diventati ufficialmente marito e moglie, come hanno rivelato loro stessi nel post condiviso sui social. Il dettaglio che più di tutti ha sorpreso i fan? Per il gran giorno non hanno puntato su abiti principeschi e smoking, hanno preferito la comodità della tuta. Hanno scelto due modelli coordinati con pantaloni over e felpa con cappuccio, differenziandosi solo per il colore (Valentina era in bianco sposa, Fabio in total black).

I look da sposi di Valentina Vignali e Fabio Stefanini

A completare il tutto non sono mancati i bomber in tinta e le sneakers, delle Nike Jordan identiche in bianco, nero e rosso. L'unico tocco bridal nel look di Valentina era il velo in tulle bianco tempestato di perline. Per quale motivo hanno puntato tutto su delle tute comfy? Era un modo per celebrare la comune passione per il basket che li ha fatti incontrare. Valentina ha infatti spiegato: "Era solo una firma ma è stato emozionante, è stato super intimo e semplice, come volevamo. Noi vestiti come per andare a una partita di basket, Muffin col suo smoking, tenerissimo".

Le sneakers coordinate

La coppia si sposerà per la seconda volta a giugno

Il matrimonio improvvisato si è tenuto al Municipio di Pesaro, il rito civile è stato celebrato dal presidente del consiglio comunale Enzo Belloni ed è stato molto rapido. I due novelli sposi sono arrivati con i testimoni e con il loro golden retriever Muffin (che per l'occasione ha indossato uno smoking), coronando il sogno d'amore circondati dall'amore dei cari.

Il cane con lo smoking

La loro storia è stata un vero e proprio tira e molla. Si sono conosciuti sui campi da basket e hanno dato il via alla relazione nel 2011 ma dopo 2 anni, nel momento in cui lei ha lasciato la città natale, Rimini, per inseguire la carriera da atleta, sono stati costretti a lasciarsi. Si sono ritrovati nell'estate 2024 ed è lì che hanno capito che non potevano fare a meno l'uno dell'altra. A questo punto, dunque, non gli resta che aspettare il 21 giugno 2026 per avere il "secondo" matrimonio da fiaba al Castello di Bracciano.