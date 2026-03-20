Valentina Vignali verso il matrimonio, in atelier prova l’abito da sposa: “Sono indecisa”

Valentina Vignali

Il conto alla rovescia verso il grande giorno è ufficialmente iniziato e fervono i preparativi per il matrimonio di Valentina Vignali. La cestista sposerà il suo Fabio Stefanini il 21 giugno 2026: la location dovrebbe essere il Castello di Bracciano. Quella estiva sarà la festa in grande stile, assieme a tutti gli amici e le persone care. La coppia, infatti, si è già sposata con rito civile il 23 dicembre 2025 a Palazzo Gradari, vicino Pesaro, del tutto a sorpresa. Il sì, infatti, è arrivato dopo pochi messi dall'ufficializzazione della relazione. Manca poco alla fatidica data di giugno e la promessa sposa non ha ancora scelto l'abito.

Cosa indosserà Valentina Vignali al matrimonio

Valentina Vignali e Fabio Stefanini sono tornati insieme l'estate scorsa, dopo essersi persi di vista per ben 10 anni! Il primo fidanzamento, infatti, risale al 2011, ma quando si sono rivisti nell'estate 2025 è stato ancora amore a prima vista, al punto da pronunciare subito il fatidico sì, a distanza di pochi mesi. A dicembre 2025 due hanno fatto qualcosa di molto simbolico, scegliendo una cerimonia davvero essenziale, che potesse celebrare il loro amore in modo intimo e raccolto. Si sono presentati vestiti coordinati: tuta e sneakers per entrambi. Una tenuta da basket insomma, come omaggio alla loro comune passione per questo sport, che li ha anche fatti conoscere.

La cestista ora alle prese con le prove del vestito vero. A giugno, infatti, metterà da parte la tenuta sportiva a vantaggio di qualcosa di più tradizionale. Indosserà un abito da sposa tradizionale, ma sembra sia piuttosto in crisi per la scelta. L'indecisione regna sovrana, come ha ammesso lei stessa. Ha portato con sé fan e follower in atelier, per mostrare alcune delle opzioni a disposizione. Ovviamente, nessuno di quelli mostrati sarà la scelta finale, che quasi certamente resterà top secret fino all'ultimo momento.

La sposa potrebbe anche scegliere più di un cambio d'abito. È la moda del momento, un modo per sperimentare look diversi nei diversi momenti dei festeggiamenti: magari un outfit classico al mattino, uno più glamour per il taglio della torta, qualcosa di scintillante e sbarazzino da vera party girl per sbizzarrirsi fino al mattino in pista da ballo. Cecilia Rodriguez ne ha indossati tre, per esempio. Addirittura quattro per Diletta Leotta, tutti molto diversi tra di loro.

L'atelier scelto da Valentina Vignali per la realizzazione del vestito è Maison Signore, un brand italiano specializzato nel settore bridal. Gli abiti che ha indossato nel giorno della seconda prova sono di stili diversi, silhouette diverse. Si va dall'abito principesco con corpetto strapless, ampia gonna, fiocco in vita e guanti a quello a sirena, cin bustier steccato e ricami su tutta la superficie. E ancora: c'è il modello con profonda scollatura a V, quello con lungo velo e strascico. Insomma, l'imbarazzo della scelta. Per descrivere il suo stato d'animo, la cestista si è ispirata a qualcosa che conosce molto bene: le sensazioni che si provano in campo da gioco! Per raccontare il secondo giorno di prove sui social, infatti, ha scritto: "Più indecisa di quando su un blocco devo scegliere se fare pick and pop o rollare dentro".