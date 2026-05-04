Creme solari vietate in alcune delle spiagge più belle del mondo, dai Caraibi al Messico

Con l'estate che si avvicina sono moltissimi coloro che stanno già pianificando le loro vacanze balneari, dove, tra mare cristallino e spiagge bianche, dovranno darsi al totale relax. Cos'è che non può proprio mancare in valigia? Al di là degli occhiali da sole, dei bikini e delle letture "da spiaggia", è necessario portare con sé anche la crema solare, essenziale per proteggersi dagli effetti nocivi dei raggi ultravioletti. L'unico piccolo inconveniente è che alcune delle spiagge più belle al mondo le stanno bandendo, visto che metterebbero a rischio i fragili ecosistemi costieri.

Le spiagge in cui le creme solari sono vietate

Sono sempre di più le spiagge da sogno e i parchi naturali che stanno mettendo in atto un provvedimento drastico e controverso: per preservare le barriere coralline e i fragili ecosistemi costieri hanno vietato l'uso di determinate lozioni, gel e spray. Tra i prodotti banditi ci sono anche le creme solari protettive e la cosa sta creando non pochi problemi ai turisti, che si stanno ritrovando con la pelle letteralmente scottata dopo aver trascorso intere giornate in riva al mare. Caraibi, Costa Rica, Messico, Hawaii (per la precisione le Isole Vergini, Aruba, Bonaire, Palau, i parchi acquatici di Xcaret e Xel-Ha): queste solo alcune delle mete turistiche rinomate che hanno approvato il divieto, considerato essenziale per prevenire potenziali danni ambientali.

Perché le creme solari non possono essere usate su alcune spiagge

Gli ingredienti messi al bando sono in tutto 12, tra cui ossibenzone, butilparabene e octinoxato, tutti composti presenti nelle creme solari da supermercato che contrastano i raggi UVA ma che possono favorire lo sbiancamento dei coralli, l'inquinamento degli oceani e la perturbazione di fragili ecosistemi naturali. Nelle spiagge in cui il divieto è segnalato all'ingresso, le bottiglie di crema vengono confiscate dal personale che si occupa della sicurezza. Quali sono i prodotti alternativi che possono essere usati? Le creme eco-compatibili, pensate per proteggere la pelle dai raggi del sole ma senza andare a intaccare gli ecosistemi marini, la flora e la fauna.