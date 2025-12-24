I vestiti da sposa di Venus Williams: una dozzina di abiti bianchi tra cerimonia e feste

Venus Williams e Andrea Preti si sono sposati (di nuovo). La sposa nella settimana di festeggiamenti ha indossato in tutto una dozzina di abiti bianchi.

Venus Williams in Nadia Manjarrez Bridal

Matrimonio bis per la tennista Venus Williams e l'attore e modello Andrea Preti. I due si sono conosciuti nel giugno 2024 durante la Settimana della Moda di Milano. Hanno pronunciato il fatidico sì la prima volta il 18 settembre 2025 a Ischia. La seconda cerimonia, il matrimonio che ha effettivamente ufficializzato e formalizzato l'unione, si è invece svolto negli USA il 19 dicembre 2025, a Palm Beach per la precisione, in Florida.

La sposa, abituata ai look sportivi sul campo da gioco, stavolta ha messo da parte la racchetta e ha invece trascorso un'intera settimana in abito bianco. Insieme alla sua stylist personale Kesha McLeod ha creato circa una dozzina di look diversi per i 5 giorni di festeggiamenti, curati da Jennifer Zabinski di JZ Events, la stessa wedding planner che ha coordinato anche il matrimonio di sua sorella Serena Williams con Alexis Ohanian nel 2017.

Venus Williams in Kim Kassas Couture

Serena Williams ha avuto a disposizione un intero team di professionisti, per la propria immagini: capelli e trucco sono stati curati rispettivamente da Angela Meadows e Natasha Gross, per tutta la durata dei festeggiamenti. Ha sfoggiato nei giorni precedenti le nozze una serie di outfit bridal, culminati poi con i quattro look principali indossati il giorno della cerimonia.

Leggi anche Il secondo abito da sposa di Veronica Peparini: quanto costa il vestito con guanti e spacco per il party

Venus Williams in Eve of Milady

In tutto sono una dozzina i vestiti usati nella settimana di festeggiamenti, uno per ogni occasione e momento correlato alle nozze, dal party inaugurale passando per l'altare fino all'afterparty. Dietro ci sono nomi di spicco del settore bridal, tutti diversi. Look firmato Dolce&Gabbana, invece, per lo sposo, nel fatidico momenti del sì.

Venus Williams in Georges Hobieka, Andrea Preti in Dolce&Gabbana

Tornando alla sposa: abito a maniche lungo con scollo alla Bardot firmato Morilee New York per recarsi in tribunale, vaporoso abito bustier di Kim Kassas Couture per il bridal shower, il vestito a colonna con mantello ricamato e scollo all'americana di Alexandra Grecco al cocktail pre-cerimonia, l'outfit in pizzo e seta di Eve of Milady durante i preparativi.

Venus Williams in WONÁ Concept

Nulla è stato lasciato al caso, ogni momento ha avuto il suo look. "Volevo indossare un abito che piacesse ad Andrea e che catturasse l'essenza del matrimonio in Florida che stavamo organizzando", ha confidato la sposa a Vogue, a proposito dell'abito principale. Georges Hobeika ha disegnato per lei il vestito ufficiale per il fatidico sì, un abito bustier a sirena trasparente con ricami floreali e maxi velo, scollatura a cuore e strascico posteriore, abbinato a gioielli Messika.

Venus Williams in Veni Infantino

Per fare festa fino a notte fonda, la sposa ha scelto invece un abito Veni Infantino con ampia gonna asimmetrica di tulle dai dettagli in pizzo e corsetto con stecche, abbinato a immancabile velo, gioielli Messika e un paio di scarpe Betsey Johnson.