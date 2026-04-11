Tutti pazzi per le sneaker ballerina: lo street style incontra il balletto nel trend Primavera/Estate 2026 

Le sneaker ballerina dalla linea slim sono le scarpe più trendy per la Primavera/Estate 2026, ecco come nasce il trend che unisce street style e balletcore.

Sneaker ballerina di Vivaia

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Diciamo addio alle scarpe chunky dalle linee grosse e imponenti: è il momento di mettere da parte le suole enormi per far posto a varianti sottilissime. Ora sono di tendenza le sneaker ballerina. In realtà il trend non è del tutto nuovo, lo avevamo già intercettato la scorsa primavera, parlando delle scarpe da ginnastica mini che avevano dato il via alla fine della "chunky era". Nella Primavera/Estate 2026 assistiamo a una nuova evoluzione delle sneaker di stagione, grazie alla comparsa di modelli influenzati dal balletcore e ispirati alle forme e ai colori tipici della danza classica.

Le sneaker ballerina hanno linee slim, aderiscono al piede e sono spesso realizzate in colori pastello, come celeste e rosa. Alcune sono impreziosite con elastici, nastri e fiocchi che circondano il collo del piede, altre ancora interpretano questi dettagli in chiave contemporanea, con materiali tecnici e chiusure a strappo (vedi i modelli firmati The Attico e Bottega Veneta). Tutte hanno pianta stretta, punta tonda e suola in gomma bassissima.

Sneaker ballerina The Attico

Come nasce la tendenza per la Primavera/Estate 2026

Le tendenze di stagione nascono da aggiunte e sovrapposizioni. Prendono vita come un mosaico, grazie all'unione di piccoli tasselli che sommati tra loro generano una nuova moda, la quale pian piano diventa mainstream uscendo dai giri più stretti del cool hunting. Ora anche le ballet shoes da ginnastica spopolano ovunque e tutti i grandi marchi di moda, come anche le catene low cost e i brand specializzati in abbigliamento sportivo stanno lanciando le proprie versioni slim.

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Il modello Sneakerina di Louis Vuitton sulla passerella Primavera/Estate 2026

Da Louis Vuitton a Prada, da Gucci a Miu Miu, passando per Acne Studios, Dsquared2, Jil Sander e Versace, tutti ormai hanno la propria sneaker ballerina. Persino Balenciaga ha ceduto alla tendenza slim lanciando le Radar Sneaker, una scarpa molto più minuta rispetto ai modelli a cui il pubblico era abituato. Questo lancio è rivoluzionario proprio perché Balenciaga aveva dato vita – durante gli anni della direzione creativa di Demna – al macro trend chunky proponendo enormi scarpe, dalla Triple S alla 3XL, che per anni hanno dominato la scena.

Le Radar Sneaker di Balenciaga

E' possibile notare come sia in atto una chiara inversione di rotta da parte dei brand del lusso che pian piano stanno lasciando in un angolo i modelli "giga" in favore di linee più minute. La nuova tendenza nasce dalla saturazione del mercato, ormai invaso dalle chunky sneaker, e soprattutto da un ritorno all'essenzialità e all'utilizzo di accessori che siano pratici oltre che di moda. Il balletcore – tendenza che qualche anno fa aveva registrato un discreto successo – ha contribuito poi a dare visibilità a capi e accessori rubati al mondo della danza, che ora vengono ridisegnati in chiave street.

I modelli slim di Dsquared2

Va poi considerato il grande successo che stanno avendo modelli flat come friulane e ballerine. Tutti ormai conoscono i modelli mesh lanciati da Alaia, Maison capace di riscrivere le regole, disegnando le linee di una nuova ballerina raso terra, iper leggera, che avvolgere il piede come fossero una seconda pelle. Così le scarpe flat rubano la scena a tacchi e suole alte, questo avviene anche perché il pubblico – soprattuto la GenZ – non vuole rinunciare a comfort e praticità. Intercettando il "nuovo bisogno" i brand di fascia alta contribuiscono a rendere le scarpe basse più versatili e adatte alle occasioni formali, aggiungendo dettagli "couture", pellami e tessuti preziosi o decori glam.

Sneaker ballerina in suede Acne Studios

Il balletcore contaminato dallo street syle

Adesso la ballerina incontra "la strada" e viene ridisegnata con suole in gomma e dettagli rubati allo sportswear. Dalla contaminazione di mondi opposti nascono il modello Collapse di Prada, in nylon rigenerato e camoscio, e l'ultima collaborazione tra Versace e Onitsuka Tiger, di cui fa parte la Tai-Chi Sakura, una scarpa da ginnastica dalla silhouette sottile e scollata come una ballerina.

Uno dei modelli della capsule Onitsuka Tiger x Versace

Anche nel regno del minimal style di Jil Sander salta fuori la K-Street, sneaker ultra sottile e avvolgente, appena lanciata con Puma, sulla cui tomaia in nylon e pelle scamosciata convivono i loghi e simboli dei due marchi apparentemente agli antipodi.

Il modello K–Street di Puma x Jil Sander

Gucci aveva detto addio al chunky mood già nel settembre 2025, quando aveva lanciato la campagna (la prima in cui si notava un'estetica ascrivibile al nuovo Direttore Creativo Demna) per il modello Shift, scarpa dal design ultra leggero con elastico posteriore, in suede e nylon, decorata dalle stripes in verde e rosso iconiche della Maison.

Uno scatto dalla campagna per il lancio delle sneaker Shift di Gucci

Le prime sneaker ballerina di Bad Bunny x Adidas

Questi modelli arrivano a un paio d'anni dal lancio delle adidas x Bad Bunny sneaker ballerina, ormai introvabili e rivendute a prezzi che vanno dai 200 ai 1200 euro su diverse piattaforme e shop online. La collabo con il celebre artista portoricano (al secolo Benito Antonio Martinez Ocasio) aveva dato vita a una reinterpretazione dell'iconico modello adidas Taekwondo, rivisto con tomaia in raso, inserti in tela e suede a contrasto e impreziosito con l'iconica scritta Benito, cucita di fianco alle tre strisce.

adidas x Bad Bunny sneaker ballerina

Le ballerina sneaker sulle passerelle P/E 2026

Le sneaker ballerina sono apparse anche sulle ultime passerelle Primavera/Estate 2026 di Milano e Parigi. Abbiamo visto ballet sneaker in suede o coperte da fantasie floreali nella collezione di Dries van Noten, slim shoes abbinate ai look color block di Fendi e ancora varianti dalla suola sottile e con decori optical sulle passerelle di Louis Vuitton e Iceberg.

Un look con sneaker mini dalla sfilata Primavera/Estate 2026 di Dries Van Noten

Le scarpe Prada Collapse nella variante in satin sulla passerella Pimavera/Estate 2026

Un look dalla collezione Primavera/Estate 2026 di Fendi con slim sneaker

Infine non possiamo evitare di nominare Miu Miu, una delle prime Maison che ha intercettato il trend lanciando il modello Plume, declinato negli anni in pellami e tessuti differenti, dal raso al nylon, e che per la primavera 2026 fa sfilare in passerella una variante ancor più originale e inaspettata: quella con suola in rafia. Mettete via, dunque, le vostre chunky shoes, l'era slim è iniziata e a quanto pare durerà a lungo.