Capri pants mania: il tanto criticato pinocchietto anni Duemila è tornato di moda (ma guai a chiamarlo così)

Daisy Edgar–Jones e Hailey Bieber

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Negli anni Duemila non eri nessuno se non avevi un paio di "pantaloni pinocchietto" nell'armadio. Fondamentalmente, chi li acquistava lo faceva sulla scia delle proprie celebrity del cuore: li indossavano tutti da Cristina Aguilera a Misha Barton, da Britney Spears a Jennifer Lopez. Gli idoli delle teenager sfoggiavano questi pantaloni rigorosamente a vita bassissima, lunghi fin sotto il ginocchio e spesso con degli spacchetti laterali, abbinandoli a top striminziti: lasciare l'ombelico scoperto era d'obbligo.

Per imitarli, le ragazzine facevano lo stesso: con risultati non molto edificanti spesso, va detto! In effetti il modello, di per sé, non si prestava proprio a tutte le fisicità: non era esattamente valorizzante, ecco! Infatti a riguardare quelle foto oggi, a distanza di anni (per non dire decenni), è inevitabile chiedersi: ma davvero andavamo in giro conciati così? Eppure, nonostante siano stati da allora tanto bistrattati, criticati e sottovalutati, i pinocchietti sono tornati di moda.

Jennifer Lopez nel 2005

La verità, è che non se ne sono mai andati davvero. La loro gloriosa storia, infatti, comincia ben prima degli anni Duemila, quando c'è stata l'ondata di successo che la nostra generazione conosce. Ma ben prima, questo capo è stato il must have dei look di dive immortali e fashion icon, da Audrey Hepburn a Brigitte Bardot fino a Jackie Kennedy. E addosso a loro, era tutta un'altra storia.

Audrey Hepburn negli anni Cinquanta

Di recente sono tornati ancora alla ribalta, ma guai a chiamarli pinocchietti! Questo nome, in realtà, non è mai stato quello ufficiale: è nato solo in riferimento ovviamente al personaggio di Collodi. La marionetta nella fiaba indossa "un paio di calzoni corti in velluto cremisi". Ma il loro vero nome, quello con cui sono chiamati nuovamente oggi (perché fa molto più figo!) è un altro: sono i "Capri pants" icona della Dolce Vita, simbolo delle estati italiane degli anni Cinquanta. A differenza del pinocchietto anni Duemila, il vero pantalone Capri aveva una silhouette decisamente più raffinata e chic: arrivava appena sopra la caviglia, altro che metà polpaccio o addirittura ginocchio!

Sarah Pidgeon

Sicuramente con quella lunghezza si prestava soprattutto a fisicità minute, ma riusciva a valorizzare tutti i corpi, dando immediatamente un tocco fresco, leggero, vacanziero. In fondo lo suggerisce già il nome: rimanda all'isola di Capri, a un immaginario mediterraneo di "vita lenta", di lusso minimale, di eleganza disinvolta e "poco impegnata". Indossarlo non era solo un modo per stare comodi, perché effettivamente si trattava di qualcosa di pratico, ma era una dichiarazione fashion: tutte le donne sapevano che indossarlo, significava sentirsi subito delle dive in vacanza.

Amanda Seyfried

Nella Primavera/Estate 2026, infatti, il Capri pants di tendenza è come quello originale di 70 anni fa: linee pulite, silhouette quasi sartoriale, inserito in un contesto minimal ed essenziale. Insomma, niente a che vedere con l'accozzaglia anni Duemila fatta di stampe, paillettes, colori sgargianti, gioielli vistosi e sovrapposizioni. Sì, perché per un periodo si era soliti mettere i pinocchietti al di sotto delle gonnelline a pieghe!

Sabrina Carpenter

In questa nuova veste, che riprende quella degli anni Cinquanta, si stanno imponendo come capo da avere assolutamente nell'armadio, un passepartout per ogni occasione: perché i Capri pants sono sì chic, ma anche versatili. Bastano una camicia e un paio di ballerine per un look da giorno, con un trench e un paio di tacchi si acquista immediatamente un'aria più sofisticata, con un blazer e un reggiseno gioiello si è pronte per la sera.