I 10 abbinamenti di colore inaspettati per la Primavera/Estate 2026: viola, giallo e rosso, chi dice che non si può?

Rosa e rosso o azzurro e giallo, chi ha detto che non si può? In questa Primavera/Estate 2026 sono di moda abbinamenti di colore inaspettati e inconsueti. Ecco i look da cui prendere ispirazione per gli outfit di stagione.

Abbinamenti in color block dalla passerella P/E 26 di Versace

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze moda Primavera/Estate 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A giudicare da quanto visto sulle passerelle Primavera/Estate 2026 quest'anno gli abbinamenti di colore più cool sono quelli audaci e vistosi, fatti con contrasti netti e decisi, simili a quelli degli outfit in colorblock. Dimenticate le vecchie regole rigide: per un outfit di tendenza basta osare abbinando i colori dei capi in maniera inaspettata. Via dunque con accostamenti tra nuance intense come fucsia, rosso, giallo, turchese e arancione o con l'unione di tonalità pastello più chiare, come rosa confetto, verde menta, salvia e burro. Nella nostra guida abbiamo raccolto le proposte di stagione e i look più belli a cui ispirarsi per creare un outfit di primavera in technicolor.

Azzurro + Giallo

Giallo e azzurro, chi ha detto che non si può? Qui il look da cui prendere ispirazione è quello ormai iconico della collezione Primavera/Estate 2026 disegnata da Alessandro Michele per Valentino, in cui un mini dress celeste viene indossato su pantaloni dalla tonalità intensa e quasi fluo, ovvero un giallo limone luminoso e deciso.

Un look dalla sfilata Primavera/Estate 2026 di Valentino

Arancione + Bordeaux

Miu Miu per la P/E 2026 propone look con abbinamenti a cui non avremmo pensato, capaci però di rendere unico anche il look più essenziale. Nel completo proposto in basso la gonna minimal in tessuto bordeaux scuro (un colore solitamente invernale) viene illuminata e trasformata in un capo perfetto per la primavera con l'abbinamento di una polo dalla nuance vitaminica in arancio.

Un look dalla sfilata Primavera/Estate 2026 di Miu Miu

Fucsia + Verde

Fendi per la primavera 2026 disegna un'intera collezione giocata sui contrasti di colore e i giochi di colorblock. Tra le diverse proposte di stagione spicca il look in cui una blusa in seta fucsia, dai profili arancio, è abbinata a una gonna a tubo in verde smeraldo. Il risultato finale è audace, sicuramente vistoso ma molto chic. Da Provare!

Un look dalla sfilata Primavera/Estate 2026 di Fendi

Senape + Viola + Cipria

Nei look primaverili è possibile giocare con contrasti di colore da creare non solo con i capi ma anche con gli accessori. L'ispirazione è l'outfit della collezione primaverile di Balenciaga, disegnata da Pierpaolo Piccioli, in cui un completo senape è indossato su un corp top cipria. A impreziosire il tutto un cappello di un viola intenso.

Un look dalla sfilata Primavera/Estate 2026 di Balenciaga

Viola + Blu + Rosso

Gli esperimenti più belli e riusciti di questa stagione li abbiamo visti sulla passerella P/E 26 di Versace, la prima e l'ultima firmata dal designer Dario Vitale. In un tripudio di look ispirati agli anni '80 della Maison della Medusa, spuntano completi irresistibili in cui le linee oversize dei capi sono esaltate da nuance come il viola, il blu elettrico e il rosso le quali, unite insieme nello stesso outfit, danno vita a un completo di forte impatto visivo.

Un look dalla sfilata Primavera/Estate 2026 di Versace

Verde salvia + Rosa confetto

Più tenui e meno intensi gli abbinamenti di colore visti sulla passerella di Dior, dove Jonathan Anderson gioca con nuance pastello come il rosa, che abbina a tonalità più scure e fumose tra cui il verde salvia, dando vita a un'unione inaspettata ma meno vistosa rispetto ai look precedenti.

Un look dalla sfilata Primavera/Estate 2026 di Dior

Arancione + Grigio

Se non amate i contrasti troppo forti, ma non volete rinunciare a un colore sgargiante da inserire nel look di primavera, l'ispirazione a cui guardare sono gli outfit della P/E 26 di Tory Burch. Qui l'arancione deciso delle gonne longuette viene ammorbidito con l'abbinamento di mini pull in cotone grigio e con accessori dalle tonalità neutre.

Un look dalla sfilata Primavera/Estate 2026 di Tory Burch

Rosa + Burgundy

Uno degli abbinamenti più inaspettati e chic di stagione è quello dei look in rosa e burgundy, visti sulla passerella P/E di Chanel nella collezione firmata da Matthieu Blazy che sta spopolando ovunque. Anche qui il colore scuro viene illuminato con una nuance chiara e tendente al pesca, capace di rendere particolare ma non eccessivo l'outfit.

Un look dalla sfilata Primavera/Estate 2026 di Chanel

Verde menta + Arancione + Giallo burro

Prada è la Maison che per la primavera sceglie di spingersi verso sperimentazioni inaspettate e quasi surreali, fatte con palette di colori appartenenti a famiglie opposte unite insieme negli outfit. Via dunque con inserti pastello accostati a colori primari o vitaminici. Tra i look più audaci e particolari c'è quello con abito materico in verde menta, con dettagli rosa pastello e arancio, abbinato a lunghi opera gloves in giallo burro.

Un look dalla sfilata Primavera/Estate 2026 di Prada

Turchese + Marrone

Tra i colori di tendenza per la primavera 2026 ci sono il turchese e il marrone, due nuance che difficilmente avremmo pensato di abbinare insieme, eppure il mix funziona alla perfezione. Proprio come nell'outfit di GIO Giovanni Gerosa, in cui la gonna dal colore scuro viene esaltata grazie al cardigan dalla tonalità accesa.