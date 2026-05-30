Come sarà il Louvre dopo il restyling: nuovi ingressi e una sala per La Gioconda

Il museo Louvre di Parigi presto cambierà “veste”. È stato approvato un progetto di totale restyling che prevede nuovi ingressi e una sala per La Gioconda.

Il Louvre è il noto museo di Parigi che, oltre a essere uno dei luoghi più visitati al mondo, viene anche considerato un capolavoro architettonico. Nato come fortezza medievale nel XII secolo, è diventato prima un palazzo reale e poi il museo. A renderlo iconico è la struttura a piramide con l'ingresso in vetro e metallo, progettata dall'architetto sino-americano I.M. Pei e inaugurato nel 1989. Presto, però, la sua estetica potrebbe cambiare: ecco cosa prevede il progetto di restyling appena approvato.

Il progetto da oltre un miliardo di dollari

All'inizio del 2025 è stato approvato un progetto di ristrutturazione e di ampliamento del Museo Louvre ma solo di recente sono realmente cominciati i lavori. A guidare i lavori è lo studio newyorkese Selldorf Architects, selezionato per la "eccellente visione architettonica e l'integrazione nel contesto storico, urbano e paesaggistico del sito". A collaborare con lui c'è lo STUDIOS Architecture di Parigi, che ha seguito attentamente il piano di restyling completo dal valore di 1 miliardo di dollari. Stando a quanto preannunciato in un comunicato stampa rilasciato dal museo, l'idea è quella di trasformare l’ingresso della Grande Colonnata aggiungendo due nuovi ingressi sotterranei e migliorando i percorsi pedonali. L'obiettivo? Ridurre le folle, così da rendere l'esperienza dei visitatori sempre più piacevole.

Quando è prevista la fine dei lavori

Tra i cambiamenti previsti al Louvre ce n'è anche uno che riguarda lo spazio espositivo dedicato alla Gioconda di Leonardo Da Vinci. Il progetto prevede una sala riservata all'iconica opera d'arte, all'interno della quale si intende potenziare la sicurezza. L'obiettivo è preservare il capolavoro ma anche evitare altre terribili rapine come quella avvenuta qualche mese fa nella Galleria dell’Apollo. Sebbene il costo del progetto possa sembrare elevato, il diretto del museo, Christophe Leribault, ha spiegato: "È fondamentale e necessario. Non possiamo continuare ad accogliere nove milioni di visitatori attraverso l'ingresso della Piramide". Quando è prevista la fine dei lavori? Al momento nel 2031.