Il labirinto più grande del mondo è in Italia e sta per riaprire al pubblico

Labirinto della Masone

In Italia c'è un posto unico e bellissimo che sembra uscito da una fiaba o da un racconto epico: è un labirinto, ma non uno qualsiasi. Ha infatti il record di essere il più grande del mondo. Si trova a Fontanellato, alle porte di Parma: è il Labirinto della Masone. È strato chiuso per la tradizionale pausa invernale, ma è pronto a riaprire le porte al pubblico. La fatidica data è il 7 febbraio: da quel giorno sarà nuovamente prenotare gli ingressi per la nuova stagione, che è accompagnata da un calendario di eventi culturali all'insegna di musica, arte, letteratura.

Cos'è il Labirinto della Masone

Entrare in questo labirinto significa immergersi in un incantato mondo verde: ci sono ben 300 mila piante di bambù tutte di specie diverse, distribuite su una superficie di 7 ettari e un percorso di 3 chilometri. L'idea si deve a Franco Maria Ricci, geologo appassionato di letteratura e architettura, un uomo di grande cultura oltre che collezionista di opere d'arte. Il progetto del Labirinto è stato concretizzato per mantenere una promessa: quella fatta allo scrittore argentino Jorge Luis Borges. Gli promise che avrebbe costruito il labirinto più grande del mondo nel territorio dove erano soliti ritrovarsi per una lunga passeggiata insieme. E lo ha fatto davvero.

Ingresso nel Labirinto della Masone

Il Labirinto è stato completato nel 2015, realizzato assieme agli architetti Pier Carlo Bontempi e Davide Dutto. L'area percorribile ha la pianta quadrata tipica dei labirinti romani, ma il perimetro è a forma di stella, come nelle architetture militari. L'uscita, il cuore del labirinto, coincide con la Piramide: è una piccola cappella che simboleggia il legame tra Fede e Labirinto. Tutti gli edifici invece hanno una struttura classica, realizzati in mattoni a mano, perfettamente amalgamati nel paesaggio circostante. Il biglietto d'ingresso costa 20 euro per gli adulti, ma sono previste riduzioni e gratuità per alcune categorie. È preferibile prenotare l'ingresso, soprattutto nel fine settimana, data la maggiore affluenza.

Veduta del Labirinto della Masone

Gli eventi in programma

La riapertura del Labirinto coincide anche con un nuovo calendario di eventi, pensati per intrattenere i visitatori. Innanzitutto l'edificio centrale ospita una collezione permanente composta da circa 500 opere di artisti come Adolfo Wildt, Antonio Ligabue e Francesco Hayez, ma sono in programma anche altri momenti di incontro. Per esempio inaugurerà il 28 marzo 2026 l'esposizione dedicata allo scenografo e costumista Erté, una delle figure più emblematiche del gusto Art Déco. Non poteva mancare un'iniziativa per gli innamorati, nei giorni 14 e 15 febbraio. "Ora d'Arte" invece è la rassegna in quattro appuntamenti, dedicata al fascino irripetibile degli anni Venti e Trenta.