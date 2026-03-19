Riapre Villa Carlotta: dal 20 marzo sarà possibile visitare i giardini incantati sul Lago di Como

La primavera è sinonimo di rinascita, di colori, di fioriture e, complici le giornate che diventano sempre più lunghe e soleggiate, aumenta la voglia di uscire e di andare alla scoperta di meraviglie rimaste a lungo nascoste. A partire dal 20 marzo, ad esempio, riapre Villa Carlotta, una meravigliosa dimora storica con vista sul Lago di Como che, dopo la ristrutturazione invernale, è pronta per rivelare al pubblico le sue raccolte d'arte e il suo giardino botanico che ha vinto la Foglia d'Oro, premio assegnato agli spazi che si distinguono per creatività nel corso dell'anno: ecco la storia della location e gli eventi in programma ogni giorno fino al prossimo 8 novembre.

La storia di Villa Carlotta

Villa Carlotta è un dimora storica costruita sulle rive del Lago di Como, per la precisione nel comune di Tremezzina, celebre per le sue raccolte d'arte e per il suo enorme giardino botanico che fa parte del circuito Grandi Giardini Italiani.

Villa Carlotta

Le sue origini risalgono al 1690, quando il marchese Giorgio II Clerici, presidente del Senato di Milano, volle costruire una villa per mostrare la ricchezza della sua famiglia di banchieri e commercianti. Nell'800 la proprietà passò prima a Gian Battista Sommariva, illustre collezionista d'arte milanese che rese la location nota in tutta Europa, e poi alla principessa Marianna di Orange-Nassau, moglie del principe Alberto di Prussia che nel 1847 donò la dimora alla figlia Carlotta (da cui deriva il nome). Oggi viene gestita dall'Ente Morale Villa Carlotta, che ne cura sia gli interni che i giardini.

Villa Carlotta

Cosa fare in primavera a Villa Carlotta

Dopo un inverno di restauri e potature, a partire dal 20 marzo riapre Villa Carlotta e potrà essere visitata tutti i giorni dalle 10 alle 19 fino all'8 novembre 2026 al prezzo di 17,50 euro a persona. Al suo interno si potranno ammirare incredibili collezioni d'arte dell'800, dalle sculture di Antonio Canova al dipinto l’Ultimo bacio dato a Giulietta da Romeo di Francesco Hayez, nonché le stanze private della principessa Carlotta.

Il giardino botanico

Imperdibile è l'enorme giardino botanico esterno, dove si potranno ammirare le fioriture di azalee, camelie, ortensie e rododendri. Qui ci si potrà scattare un selfie sotto l'iconico tunnel di agrumi, si potranno toccare antichi alberi monumentali oppure passeggiare tra le meravigliose siepi del giardino all'italiana: tra fontane, giochi d'acqua e colori pastello, sembrerà di essere in una fiaba. Non mancheranno gli eventi a tema primaverile, dalla colazione in giardino al Cammino musicale tra le ville sul Lago di Como, fino ad arrivare alle visite guidate con i giardinieri.