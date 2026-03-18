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Il 21 marzo inaugura all’ombra dei ciliegi in fiore: la Reggia di Venaria celebra l’inizio della primavera

La Reggia di Venaria, alle porte di Torino, con l’inizio della primavera apre i suoi giardini per la straordinaria fioritura dei ciliegi: ecco quali sono gli orari di apertura e i prezzi.
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A cura di Valeria Paglionico
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La Reggia di Venaria, il grande parco alle porte di Torino, è il luogo da visitare assolutamente con l'arrivo della primavera. Con l'inizio della nuova stagione, infatti, verrà inaugurata la nuova edizione di All'ombra dei ciliegi in fiore, evento promosso dal Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, che ogni anno permette a centinaia di visitatori di godersi l'incredibile spettacolo naturale della fioritura dei ciliegi, definita la più bella d'Italia. Quando partirà l'iniziativa e quali saranno gli orari di apertura e i prezzi?

Quando visitare i ciliegi in fiore alla Reggia di Venaria

Anche in questo 2026 la Reggia di Venaria torna a essere grande protagonista della primavera: a partire dal 21 marzo fino al 3 aprile si trasformerà in un museo a cielo aperto, prolungando l'orario di apertura dei suoi giardini per l'evento All'ombra dei ciliegi in fiore. È proprio in questo periodo dell'anno, infatti, che i ciliegi rivelano la spettacolare bellezza dei loro fiori rosa, rendendo ancora più luminoso e armonioso il Parco Basso con le sue incredibili geometrie e le sue meravigliose montagne sullo sfondo.

All’ombra dei ciliegi in fiore
All’ombra dei ciliegi in fiore

Per ammirare i ciliegi in fiore si potrà fare visita alla Reggia dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 19, mentre il sabato, la domenica e nei giorni festivi dalle 9.30 alle 20. Quanto costa il biglietto di ingresso? Sul sito ufficiale del sito viene venduto a 6 euro. Dal 21 al 29 marzo, inoltre, ci sarà l'evento serale Una sera sotto i ciliegi in fiore, durante il quale si potrà vivere la magia dello Yozakura, la tradizione giapponese della contemplazione notturna dei ciliegi. Il prezzo è di 8 euro e si potrà rimanere nei giardini fino alle 23.

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Una sera sotto i ciliegi in fiore
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Reggia di Venaria, gli eventi in programma per la fioritura dei ciliegi

Per tutta la primavera la Reggia di Venaria propone un ricco programma di eventi dedicati al benessere, alla creatività e all'intrattenimento, tutti organizzati sullo sfondo dei ciliegi in fiore. Innanzitutto durante tutti i weekend gli artisti dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino dipingeranno en plein air e daranno dei consigli a tutti coloro che vogliono cimentarsi con i cavalletti a disposizione nei giardini.

Reggia di Venaria
Reggia di Venaria

Ci saranno poi delle guide che accompagneranno gli interessati alla scoperta del parco e che forniranno le indicazioni necessarie per realizzare un kakemono di carta, un tradizionale pannello decorativo giapponese da appendere alla parete. Sabato 21 e 28 marzo e domenica 22 e 29 marzo ci saranno yoga flow e yoga bimbi a partire dalle 9.30, mentre, mentre sabato 28 e domenica 29 la passeggiata tra i ciliegi verrà allietata da un accompagnamento musicale a cura del Conservatorio “G. Verdi” di Torino. Gli interessati farebbero bene ad affrettarsi: gli ingressi alla Reggia sono limitati e disponibili solo con acquisto online.

Reggia di Venaria
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