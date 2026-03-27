Riapre il Giardino di Rosero, il parco che ospita più di 100mila tulipani (si possono portare anche a casa)

Giardino di Rosero, Torino

Riapre domani, sabato 28 marzo, il Giardino di Rosero, uno dei più belli e famosi del Piemonte. A partire dalle 14h30 sarà possibile passeggiare ammirando i colori e i profumi curati dall'azienda agricola sulle colline di Pino Torinese. Quest'anno ci saranno oltre 100mila tulipani in fioritura e sarà possibile godersi la primavera passeggiando tra i ciliegi in fiore e scattando indimenticabili foto.

I tulipani di Giardino di Rosero

Il Campo di tulipani del Giardino di Rosero

Nato come terreno di famiglia dove fare i picnic, stare all'aria aperta e godersi il sole, il Giardino di Rosero nei suoi primi anni di vita era un grande spazio verde senza un vero progetto. Fino a quando un giorno, osservandolo, i due proprietari Andrea e Carlotta l'hanno immaginato pieno di tulipani e hanno dato il via a un progetto rivoluzionario. Passeggiando si notano diverse sfumature di colori, dal rosso brillante al giallo fino al violetto, e oggi è possibile raccogliere tulipani, oltre che passare del tempo in natura tra amici o in famiglia. Il cuore del terreno sono sicuramente i 100mila tulipani che sembrano un vero e proprio tappeto colorato, una grande onda perfettamente ordinata che crea una scenografia incredibile tra colori e colline piemontesi.

Giardino di Rosero, Torino

Biglietti e attività del Giardino di Rosero

Il costo d'ingresso per il Giardino di Rosero è di 5 euro a persona, con inclusa la possibilità di portarsi a casa 3 tulipani, con o senza bulbo; ogni tulipano raccolto in più ha un costo di 1 euro. Come riportato sul sito online, i bambini di età inferiore ai 4 anni e le persone disabili entrano gratuitamente ma non hanno i fiori in regalo. Non è necessario prenotare il biglietto, anche se nel weekend è consigliabile arrivare con un po' di anticipo vista la grande affluenza, dovuta soprattutto alle numerose attività. Tra le principali, visite alla fattoria, laboratori a tema natura ed eventi per Pasqua o festa della mamma a maggio; il Giardino di Rosero ha infatti da poco aperto una piccola fattoria, accogliendo alpaca, pecore nane e galline.

I tulipani di Rosero

Cosa vedere nei dintorni

Il Giardino di Rosero si trova a soli 70 chilometri da Torino, la piccola Parigi italiana. Nelle giornate di primavera, quindi, può essere interessante prolungare la gita spostandosi anche nella vicina città, che offre un mix perfetto di eventi culturali, spettacoli e natura primaverile. Tra i più importanti, quelli sicuramente da non perdere sono la fioritura di Messer Tulipano al Castello di Pralormo, che inizia sempre il 28 marzo, il Torino Jazz Festival, la cui 14esima edizione si terrà dal 25 aprile al 2 maggio, e la visita a musei iconici e prestigiosi come il Museo Egizio e il Museo del Cinema.