Riapre il Villaggio dei Tulipani a Favria: dal 28 marzo sarà possibile ammirare le enormi distese colorate

Riapre il 28 marzo il Villaggio dei Tulipani di Favria, vicino Torino: sarà possibile anche quest’anno ammirare gli oltre 250.000 tulipani olandesi e partecipare a diverse attività organizzate dall’azienda agricola.

Il Villaggio dei Tulipani, Favria

La primavera si avvicina sempre di più e in tutta Italia iniziano a sbocciare i parchi e i giardini più belli, dal Parco Sigurtà ai glicini di Villa Bardini, fino a Villa della Pergola. In questo contesto, sta per riaprire anche uno dei parchi floreali più affascinanti, diventato ormai tappa fissa annuale per molti italiani: il Villaggio dei Tulipani a Favria. Dopo la pausa invernale, dal 28 marzo fino al 3 maggio sarà possibile ancora una volta ammirare gli oltre 250.000 tulipani in fioritura, disposti in lunghe e colorate file sui campi dell’azienda agricola La Borgheisa.

Il Villaggio dei Tulipani

Come nasce il progetto del Villaggio dei Tulipani a Favria

Considerato una delle installazioni più belle del nord Italia, il Villaggio dei Tulipani si trova nel cuore del Canavese, in provincia di Torino e più precisamente a Favria, un piccolo comune caratterizzato da un'atmosfera rurale, naturale e storica. Il Villaggio dei Tulipani è stato progettato per unire l'attenzione alla biodiversità con un'attività adatta a tutte le famiglie. L'idea di questo Villaggio arriva dall'azienda agricola La Borgheisa, che ha convertito parte dei loro terreni in un suggestivo campo you-pick, pensato quindi per la raccolta diretta.

Il Villaggio dei Tulipani a Favria

Ispirato alla tradizione olandese, da cui derivano i 250.000 bulbi, si tratta di un'esperienza interattiva basata sull'autoraccolta: si entra nel villaggio, si passeggia tranquillamente tra i campi, che sembrano grandi tappeti colorati, e si raccolgono tulipani. La preparazione richiede però tempo e attenzione ai dettagli, infatti i bulbi devono essere piantati già in autunno e viene pensata anche una scenografia.

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Dei tulipani di Favria

Percorsi, spazi per bambini e famiglie: il Villaggio dei Tulipani a Favria è ottimo per le famiglie e per i bambini. Inoltre, l'azienda ospita anche una fattoria didattica per le scuole, pensata per far conoscere la biodiversità e un laboratorio creativo, dove è possibile decorare i sacchetti che contengono i bulbi.

Il Villaggio dei Tulipani di Favria, Torino

Quanto costa entrare al Villaggio dei Tulipani

Per la stagione del 2026, il Villaggio dei Tulipani a Favria riapre dal 28 marzo fino al 3 maggio, tutti i giorni dalle 09h30 alle 19h00. Il prezzo del biglietto d'ingresso è di 5 euro, con la possibilità di raccogliere 3 tulipani con bulbi; se si vogliono aggiungere altri tulipani bisogna poi pagare 1,5 euro ciascuno.