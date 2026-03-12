Non soltanto Giappone, i posti più belli dove vedere le fioriture primaverili in Italia

Dai ciliegi di Milano e Roma ai glicini di Firenze e Alassio, anche in Italia la primavera regala spettacoli di fioriture sorprendenti. Ecco alcuni dei luoghi più belli dove ammirarli.

Piazza Tommaseo, Milano

Quando si pensa alla fioritura primaverile la mente corre subito al Giappone e alla tradizione dell’hanami, l’antica usanza di contemplare i ciliegi in fiore, simbolo di rinascita e della bellezza temporanea della natura. Ma non serve attraversare mezzo mondo per assistere a questo spettacolo, anche in Italia, tra città, parchi urbani e giardini storici, la primavera accende paesaggi sorprendenti: tunnel di glicini, colline di ciliegi e viali di rododendri che per poche settimane si tingono di rosa e viola. Da Milano a Roma, passando per Firenze e la Liguria, ecco alcuni dei luoghi più suggestivi dove ammirare le fioriture primaverili senza lasciare il Paese.

Bologna, via d’Azeglio in fioritura

Le condizioni ideali per una fioritura primaverile

Le grandi fioriture primaverili dipendono da un equilibrio climatico piuttosto delicato e preciso. Molte specie ornamentali come ciliegi e glicini hanno bisogno di un inverno abbastanza freddo per favorire il riposo vegetativo, seguito da un progressivo aumento delle temperature e da giornate più lunghe e luminose. Anche l’umidità e l’assenza di giornate fredde tardive giocano un ruolo decisivo, perché un improvviso ritorno del freddo può compromettere la fioritura. Per questo in Italia i luoghi dove questi spettacoli naturali sono più facilitati si trovano soprattutto nelle città con climi temperati e primavere miti, come Milano e Bologna nella Pianura Padana, Firenze nell’Italia centrale o le località costiere della Liguria. Qui il passaggio tra inverno e primavera è generalmente graduale e permette a molte varietà di alberi e rampicanti di sviluppare fiori colorati, trasformando parchi, viali e giardini storici in scenari spettacolari per alcune settimane o mesi all’anno.

Bologna, una galleria di glicini di via D’Azeglio

Nel cuore di Bologna, la primavera trasforma via d’Azeglio in una scenografia quasi teatrale. Durante il periodo della fioritura, numerose fioriture di glicini attraversano la strada e creano una sorta di percorso floreale che colora il centro storico. I grappoli viola e lilla costellano quasi tutta la via pedonale, incorniciando palazzi storici, come Palazzo Bevilacqua Ariosti e case. Il risultato è uno dei luoghi più fotografati del periodo primaverile in città, dove la passeggiata si trasforma in un piccolo momento quotidiano dedicato alla bellezza dei fiori.

Leggi anche Dalla città bianca al paesino dei fiori: 5 borghi da visitare questa primavera in Italia

Bologna, la fioritura di via d’Azeglio

Gli scorci in fioritura di Milano

Anche Milano offre alcuni angoli sorprendenti per chi vuole immergersi nelle fioriture primaverili. Nel quartiere Bicocca, la Collina dei Ciliegi è uno dei luoghi più noti per osservare i sakura in città: una piccola altura circondata da alberi che in primavera si riempiono di fiori rosa, creando un panorama davvero surreale.

Milano, la fioritura di via Tommaseo

Non lontano dal centro, anche Piazza Tommaseo regala uno spettacolo simile, con file di ciliegi ornamentali che colorano la piazza e le strade circostanti. Non sorprende che ci siano già diversi passanti che si fermano a fare foto e immortalare il momento.

Roma, primavera tra laghetti e giardini botanici

A Roma la primavera esplode in più punti della città, tutti egualmente suggestivi. Nel quartiere Eur, il Parco del Laghetto dell’Eur è celebre per la sua passeggiata tra i ciliegi, donati dal Giappone negli anni Sessanta. Quando fioriscono, i viali che costeggiano l’acqua si trasformano in un vero e proprio corridoio rosa che attira fotografi professionisti ma anche famiglie e turisti. Poco distante dal centro storico, anche l’Orto Botanico di Roma offre uno spettacolo diverso ma altrettanto suggestivo: qui la primavera si presenta tra collezioni di piante rare, alberi e distese verdi ai piedi del Gianicolo.

Orto Botanico di Roma in primavera

Firenze, i glicini nei giardini storici

Tra le città italiane dove la primavera assume una dimensione quasi scenografica c’è anche Firenze: nei mesi di aprile e maggio i glicini colorano alcuni dei giardini più affascinanti della città. Nei Giardini Bardini il celebre pergolato di glicini crea un tunnel viola che domina il panorama su Firenze, diventato negli ultimi anni uno dei simboli della stagione primaverile. Anche il vicino Giardino di Boboli, con le sue prospettive rinascimentali e le grandi aiuole storiche, offre scorci fioriti che trasformano la passeggiata in un viaggio tra arte e natura.

Vista di Firenze in primavera dal giardino Bardini

Alassio e i glicini sul mare

Anche sulla riviera ligure, ad Alassio, la primavera ha il profumo intenso del glicine. A Villa della Pergola cresce, infatti, una delle collezioni più spettacolari d’Europa, con oltre trenta varietà di questa pianta rampicante. Durante la fioritura, tra marzo e aprile, i giardini della villa si trasformano in una cascata di grappoli viola, lilla e bianchi che scendono lungo pergolati e terrazze affacciate sul mare.

I giardini in fioritura di villa della pergola

Merano, la primavera nei Giardini di Castel Trauttmansdorff

A Merano la primavera trova uno dei suoi scenari più spettacolari nei Giardini di Castel Trauttmansdorff. Il grande parco botanico, che circonda il castello ospita migliaia di specie vegetali e, con l’arrivo della bella stagione, si riempie di tulipani, ciliegi ornamentali e magnolie.

Vista sui giardini di Castel Trauttmansdorff a Merano

Le terrazze fiorite che si affacciano sulla conca di Merano offrono uno dei panorami primaverili più suggestivi del nord Italia; inoltre, il castello è uno dei più belli del paese ed è soprannominato il "giardino di Sissi", perché era uno dei più amati dalla principessa.

Oasi Zegna, i rododendri in fiore

Oasi Zegna, la fioritura dei rododendri sulle Alpi biellesi

Tra i luoghi più spettacolari dove osservare le fioriture primaverili c’è anche l’Oasi Zegna, un’area naturalistica che si estende sulle montagne del Biellese. Tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate la celebre Panoramica Zegna si colora grazie alla fioritura dei rododendri, che tingono i pendii di rosa e fucsia. Il contrasto tra i grandi cespugli in fiore, i boschi alpini e i panorami aperti sulle vallate rende questo luogo uno dei più suggestivi per ammirare la natura in fiore nel nord Italia.