Dal lago di Resia a Isole Tremiti, le 5 mete italiane più originali dove passare un weekend di primavera

Cinque idee originali per un weekend di primavera in Italia tra mare, laghi e borghi storici: da Isole Tremiti fino a Scanno, passando per Maratea, questo è il periodo ideale per scoprire scorci incredibili tra natura, panorami e tradizioni.

Scanno e il lago a forma di cuore

La primavera è uno dei momenti migliori per viaggiare in Italia: le giornate si allungano, il clima diventa più vivibile senza essere ancora afoso, e i paesaggi cambiano volto. I prati esplodono di fiori, le coste sono già calde ma non ancora affollate come durante l'estate, i piccoli borghi rimangono autentici, tra tradizioni e sapori. È una stagione che permette di esplorare senza difficoltà e spendendo anche di meno, permette di scoprire mete meno scontate, dove la vita scorre più lenta e la natura resta incontaminata. Da Maratea a Isole Tremiti, passando per il lago di Resia, ecco 5 idee per un weekend primaverile in Italia diverso dal solito.

Alla scoperta della riserva marina di Isole Tremiti

Isole Tremiti, il comune in provincia di Foggia più a sud della Puglia, è una di quelle destinazioni che in primavera mostra il suo lato migliore. Ma cosa la rende speciale? Il piccolo arcipelago pugliese, composto principalmente da San Domino e San Nicola, affascina per i suoi fondali ricchi di biodiversità, il corallo nero, le incredibili grotte marine e l'antica abbazia fortificata. Ci sono inoltre molte leggende che accompagnano Isole Tremiti, la più famosa racconta che le isole furono create dall'eroe greco Diomede e che le sue compagne furono trasformate in uccelli, le Diomedee, il cui verso notturno ricorda un pianto umano. Qui ci si muove facilmente tra sentieri panoramici, calette e piccole baie a piedi o in barca; inoltre, c’è anche la possibilità di fare gite in giornata verso l’isola di San Domino o San Nicola, con visite guidate che raccontano la storia monastica e carceraria dell’arcipelago.

Paesaggio marino dell’arcipelago di Tremiti

Il Cristo Redentore di Maratea

Maratea è uno dei rari punti in cui la Basilicata incontra il mare, e lo fa in modo davvero scenografico. La primavera è ideale perché permette di salire al celebre Cristo Redentore senza il caldo afoso estivo, godendo di una vista che abbraccia tutta la costa tirrenica. Si arriva comodamente in treno fino alla stazione di Maratea lungo una delle linee ferroviarie più panoramiche d’Italia, quella che collega Napoli e Reggio Calabria. Da lì si può usare poi una navetta locale per spostarsi tra il borgo storico e le spiagge nascoste tra le scogliere. Un dettaglio davvero curioso è che Maratea è la città con più chiese in assoluto, sono ben 44 per meno di 5000 abitanti. Molte di queste chiese, come la Basilica di San Biagio, offrono una vista pazzesca sul Golfo di Policastro, unendo in questo modo, storia, arte e natura.

Maratea e Cristo Redentore

Il Lago di Resia e il campanile che emerge dall’acqua

Lago di Resia è uno di quei luoghi che sembrano quasi irreali. Il campanile che emerge dall’acqua è ciò che resta del vecchio paese sommerso, e in primavera il lago è circondato da neve residua sulle montagne e prati già verdi. Si raggiunge facilmente con il treno fino a Bolzano e poi con autobus locali gratuiti per chi soggiorna in Val Venosta, un dettaglio che lo rende anche una meta sostenibile in questi tempi incerti. La zona è perfetta per chi ama le attività outdoor leggere: trekking lungo il lago, passeggiate e piccoli sentieri che raccontano la storia della valle.

Il campanile del borgo sommerso di Curon Venosta, Trentino–Alto Adige

Scanno, tra il lago a forma di cuore e la fotografia

Il lago di Scanno è sicuramente una meta meno turistica rispetto ai grandi laghi del nord, e proprio per questo conserva un’atmosfera più intima. La sua forma a cuore si può ammirare davvero dal percorso che sale verso il cosiddetto Sentiero del Cuore, un trekking breve ma panoramico che in primavera è ricoperto di fiori. Il borgo di Scanno, con le sue piccole vie in pietra e le botteghe artigiane, è un punto perfetto per una sosta lenta tra natura e tradizione. Non c’è da sorprendersi quindi che sia conosciuto come il borgo dei fotografi: ha infatti ispirato fotografi di fama mondiale, come Mario Giacomelli e Henri Cartier-Bresson, che hanno immortalato il borgo e le sue donne in abiti tradizionali.

Il lago di Scanno a forma di cuore

Castelmezzano e le Dolomiti Lucane

Castelmezzano è uno dei borghi più spettacolari del Sud Italia, incastonato tra le Dolomiti Lucane. In primavera il paesaggio è particolarmente suggestivo perché le montagne si colorano di verde intenso e le giornate sono perfette per le attività all’aperto. Inoltre p davvero imperdibile il Volo dell’Angelo, una zipline che collega Castelmezzano a Pietrapertosa, dove si è sospesi sopra le vette. Il borgo è piccolo, ma offre una suggestiva atmosfera medievale, sembra un presepe vivente, tra vecchie case di pietra e strette stradine.