Fiumi e cascate dal Tirino alle Marmitte dei giganti, dove fuggire quando fa caldo in città

Il caldo è decisamente arrivato, ma oltre al mare, in Italia esistono fiumi, piscine naturali e cascate dove rinfrescarsi gratuitamente e immersi nella natura. Dal fiume Tirino in Abruzzo fino alle Marmitte dei Giganti nelle Marche, passando per le cascate perdute di Sarnano, ecco i migliori selezionati da Fanpage.it.

Le Marmitte dei Giganti, Fossombrone, Marche

L’estate si associa quasi automaticamente al mare. Quando si alzano le alte temperature e la voglia di rinfrescarsi, il pensiero corre subito alle spiagge, agli ombrelloni e alle lunghe giornate trascorse a prendere il sole. Eppure, complice anche il continuo aumento dei prezzi degli stabilimenti balneari, che rendono le vacanze in spiaggia meno accessibili per molte famiglie, sempre più persone stanno iniziando a guardare altrove. Fiumi dalle acque cristalline, piscine naturali scavate nella roccia e cascate immerse nel verde sono luoghi perfetti e valide alternative dove rinfrecarsi durante l’estate. Gratuiti, meno affollati e circondati da paesaggi incontaminati, rappresentano un modo diverso di vivere l’estate: dall’Abruzzo alle Marche, passando per Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna, Fanpage.it ha selezionato alcuni dei luoghi più suggestivi in Italia.

Il fiume Tirino, il corso d’acqua più limpido d’Europa

Nel cuore dell’Abruzzo, all’interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, scorre il fiume Tirino, considerato da molti il fiume più limpido d’Europa. Le sue acque colpiscono per la straordinaria trasparenza: il fondale è visibile per diversi metri di profondità e la natura risalta in contrasto alle acque smeraldo. La temperatura dell’acqua resta costante durante tutto l’anno attorno agli 11 gradi, caratteristica che rende il bagno una sfida per i più coraggiosi ma che non impedisce ai visitatori di immergere almeno i piedi in uno degli scenari naturali più affascinanti d’Italia. Il Tirino è anche un ecosistema di grande valore, popolato da trote fario, aironi cenerini, germani reali e gamberi di fiume. Qui si possono praticare attività come canoa e kayak, che permettono di navigare lentamente le sorgenti osservando la natura incontaminata che caratterizza l’intera valle.

Fiume Tirino, Abruzzo

Il sentiero delle Cascate Perdute nelle Marche

A pochi passi dal centro storico medievale di Sarnano, in provincia di Macerata, si trova uno dei percorsi naturalistici più incredibili delle Marche. Il sentiero delle Cascate Perdute attraversa il torrente Tennacola e conduce alla scoperta di tre luoghi d’acqua immersi nel verde: la Cascata dell’Antico Molino, la Cascata de lu Vagnatò e le Cascatelle. Il nome del percorso deriva dal fatto che due di queste cascate erano rimaste nascoste dalla vegetazione per decenni e sono tornate accessibili soltanto nel 2020 grazie a un progetto di recupero ambientale. Il sentiero è semplice e adatto a quasi tutti, caratterizzato da ponticelli, boschi e piccoli scorci.

Cascata dell’Antico Molino

Il Parco Fluviale dell’Elsa e le piscine naturali della Toscana

Tra Colle di Val d’Elsa e Certaldo, in provincia di Siena, il Parco Fluviale dell’Elsa custodisce uno degli angoli più mozzafiato e nascosti della Toscana. Il percorso, di circa 4 chilometri, segue il corso del fiume attraverso passerelle di legno, piccole cascate e una natura che crea un ambiente quasi tropicale. La principale attrazione è il cosiddetto Diborrato, una cascata alta circa quindici metri che si tuffa in una grande piscina naturale dalle acque turchesi.

Le acque blu del Torrente Diboratto, Parco Fluviale dell’Elsa

Stifone e le acque turchesi del fiume Nera

Nel territorio di Narni, in Umbria, il piccolo borgo (di soli 40 abitanti) di Stifone custodisce uno dei tratti più spettacolari del fiume Nera. Le sue acque sono di tonalità turchesi e smeraldo e ricordano paesaggi tropicali, creando un contrasto sorprendente con la natura circostante e le antiche costruzioni in pietra che caratterizzano il paese. Il colore intenso deriva dalla particolare composizione delle sorgenti che alimentano il fiume e dalla straordinaria purezza dell’acqua. Negli ultimi anni Stifone è diventato una meta molto amata da chi cerca luoghi alternativi al mare, grazie alle numerose zone dove sostare lungo il fiume e ai percorsi naturalistici che permettono di esplorare il territorio.

Le acque blu di Stifone sul fiume Nera

Le Marmitte dei Giganti, il canyon scavato dal Metauro

Ancora nelle Marche, questa volta a Fossombrone, il fiume Metauro ha modellato nel corso degli anni uno dei paesaggi fluviali più spettacolari d’Italia. Le Marmitte dei Giganti sono una gola naturale scavata dall’acqua nella roccia calcarea, caratterizzata da pareti che raggiungono i trenta metri di altezza. Il contrasto tra il bianco della pietra e il blu intenso dell’acqua crea uno scenario particolarmente suggestivo.

Marmitte dei giganti, Marche

La cascata della grotta urlante nell’Appennino romagnolo

Nel comune di Premilcuore, all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, si trova una delle meraviglie naturali più affascinanti dell’Emilia-Romagna. La cascata della Grotta Urlante deve il suo nome al fragore prodotto dall’acqua del fiume Rabbi quando si infrange tra le pareti rocciose della gola, generando un suono potente che riecheggia nell’ambiente circostante. Alla base della cascata si è formato nel tempo un profondo gorgo dalle sfumature verde smeraldo e blu. La presenza di uno storico ponte in pietra del ‘600 che attraversa il corso d’acqua proprio sopra la cascata rende il tutto ancora più magico.

Cascata della Grotta Urlante, foto di Enrico Nati (parcoforestecasentinesi.it)

Le Cascate di Novalesa ai piedi delle Alpi

Nel piccolo comune di Novalesa, in Valle di Susa, si sviluppa un percorso escursionistico che conduce ad alcune delle cascate più belle d’Italia. I due salti d’acqua più conosciuti sono quelli del Rio Claretto e del Rio Marderello, raggiungibili attraverso una passeggiata breve e accessibile anche a chi non è particolarmente sportivo. Le acque fredde che scendono dalle Alpi formano piccole pozze e punti panoramici ideali per rinfrescarsi dopo o durante il percorso e la vicinanza alla storica Abbazia di Novalesa permette di unire l’esperienza naturalistica a una visita culturale.