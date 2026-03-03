Dove si trova la cascata più bella d’Italia, creata più di 2000 anni fa

Le cascate delle Marmore, Terni, Umbria

L’Italia è un paese intriso di meraviglie naturali, dalle coste frastagliate delle isole alle vette innevate dei villaggi alpini, dalle foreste alle valli verdeggianti, ogni angolo racconta una storia bellissima. Tra questi tesori, cascate maestose e scenografiche attirano visitatori da tutto il mondo, offrendo scenari ideali per chi ama la natura e la fotografia. Quella che spicca di più e che viene spesso indicata come la cascata più bella d’Italia è un luogo dove storia millenaria e natura spettacolare si intrecciano in un’unica esperienza indimenticabile: la Cascata delle Marmore, nel cuore dell’Umbria.

Cascata delle Marmore Umbria

L'origine della Cascata delle Marmore

Situata in provincia di Terni, nella frazione di Marmore, la Cascata delle Marmore è considerata da molti la più affascinante e bella cascata italiana. Questa imponente meraviglia naturale ha un salto complessivo di 165 metri suddiviso a sua volta in tre salti successivi e si affaccia sulla profonda gola scavata dal fiume Nera, in un paesaggio che fonde natura, storia e ingegneria. Ciò che rende unica questa cascata è la sua origine, non si tratta infatti di un fenomeno puramente naturale, ma di un capolavoro di ingegneria romana realizzato nel 271 a.C. dal console Manio Curio Dentato, che deviò il corso del fiume Velino per bonificare le paludi della conca reatina, dando vita a una delle opere idrauliche più antiche e durature al mondo, come molte altre create dai romani. Nel corso dei secoli la cascata ha attratto viaggiatori, artisti e naturalisti che ne hanno celebrato la potenza e la bellezza, da Lord Byron a Giosué Carducci. Passeggiando lungo i sentieri del parco fluviale del Nera si possono raggiungere vari punti panoramici, dal belvedere inferiore fino ai percorsi più alti, che offrono viste mozzafiato sulla massa d’acqua e sulla valle sottostante.

La Cascata delle Marmore, Terni

Attività e cosa vedere nei dintorni

La visita alla Cascata delle Marmore non è solo un’occasione per ammirare uno spettacolo naturale, l’area circostante offre infatti molte attività. Il Parco fluviale del Nera è percorso da una rete di sentieri adatti a escursioni di diversa difficoltà, ideali per chi ama camminare immerso nel verde, osservare la flora e la fauna locali o semplicemente godersi i panorami. Oltre ai percorsi naturalistici, è possibile partecipare a visite guidate che raccontano la storia e l’ingegneria della cascata, oppure, per i più avventurosi, andare in mountain bike lungo i sentieri più difficili. Nei dintorni, la città di Terni offre ulteriori spunti culturali e turistici, con le sue piazze storiche, musei e ristoranti tipici umbri.

Leggi anche I borghi più affascinanti e particolari dell'Umbria secondo la redazione di Fanpage