I borghi più affascinanti e particolari dell’Umbria secondo la redazione di Fanpage

Da quello delle ceramiche alla Terrazza sul lago Trasimeno, Fanpage.it ha selezionato i migliori borghi dell’Umbria, quelli che riescono a unire fascino, storia e tradizioni.

Rasiglia, Umbria

L’Umbria ha borghi incredibili che spesso vengono sottovalutati rispetto a città più famose come Assisi o Perugia. Da Rasiglia a Montecchio passando per Panicale, questi incredibili luoghi sono tutti inseriti nella lista dei Borghi più belli d’Italia, un riconoscimento che ne conferma la qualità storica, artistica e paesaggistica. Sono posti dove si cammina tra vicoli medievali, si scoprono botteghe ancora attive e si possono ammirare dei panorami davvero unici, senza dover seguire itinerari classici.

Rasiglia, il borgo delle acque

Rasiglia è un luogo che tradisce qualsiasi aspettativa classica di borgo medievale che potremmo aspettarci, perché qui l’acqua non è una semplice cornice, ma l’anima stessa del paese. Situata nella valle del Menotre, questa frazione di Foligno è attraversata da ruscelli, piccoli canali e cascate che scorrono tra case in pietra e ponticelli creando un’atmosfera che sembra fuori dal tempo.

Rasiglia, Umbria

Le origini del borgo risalgono al XII secolo e per molto tempo i suoi canali hanno alimentato mulini, torchi per la carta e industrie tessili. Passeggiando lungo il fiume Menotre, si incontrano luoghi come la Fonte del Poggio e la cascata della Rocchetta, dove si percepisce il legame profondo tra l’acqua e la vita del borgo. Non c’è da stupirsi in questo senso che Rasiglia sia famosa anche per le manifestazioni culturali legate all’acqua, come il Palio dell’Acqua, che celebra la storia artigiana e la vitalità del paese.

Le cascate di Rasiglia, Umbria

Montecchio, il castello sul colle

Montecchio è invece un borgo medievale davvero suggestivo, dominato dall’omonimo castello, costruito probabilmente tra l’XI e il XII secolo su un colle strategico per controllare la valle sottostante. Le mura e le torri conservate raccontano secoli di battaglie e di dominio feudale, mentre i vicoli che si intrecciano sotto il castello conducono a piccole piazze dove ancora si respirano atmosfere medievali.

Montecchio, Umbria

Da non perdere la torre principale e i resti delle fortificazioni, così come la chiesa di Santa Maria Assunta, che conserva affreschi che vanno dal XIV al XV secolo.

Dettaglio Panicale, Umbria

Panicale, la terrazza sul Lago Trasimeno

Panicale è uno di quei borghi del quale emerge immediatamente il carattere : situato su un colle che domina il Lago Trasimeno, offre panorami che sembrano dei veri e propri dipinti. Le origini del borgo risalgono all’epoca medievale e la sua forma, con tre piazze poste a differenti livelli collegate da un’unica via principale, è un perfetto esempio di progetto difensivo trasformato in bellezza quotidiana.

Panicale, Umbria

Panicale conserva intatte molte delle sue tracce storiche e artistiche, dagli affreschi rinascimentali custoditi nella chiesa di San Sebastiano alle vedute mozzafiato che gli hanno valso il soprannome di Terrazza sul Lago Trasimeno.

Dettaglio Panicale, Umbria

Deruta, L'arte della ceramica

Deruta è famosa in tutto il mondo per le sue ceramiche, in particolare le maioliche, e visitarla significa respirare l’arte dell’argilla ad ogni passo. Il borgo, situato tra Perugia e Todi, conserva botteghe storiche e laboratori moderni dove maestri ceramisti continuano la tradizione iniziata nel Medioevo.

Centro storico di Deruta, Umbria

Il Museo Regionale della Ceramica racconta la storia di secoli di decorazioni raffinate, dal Rinascimento fino alle sperimentazioni contemporanee. Passeggiando per piazza dei Consoli si trovano botteghe, gallerie e scorci sulla torre civica, mentre nelle vie secondarie spuntano piccole chiese come quella di San Francesco.

Deruta, Umbria

Bevagna, il borgo dei maestri di bottega

Infine, Bevagna è un borgo medievale antico di estremo fascino, dall’antica Mevania romana alle mura medievali che ancora oggi caratterizzano la sua struttura. Immersa nel verde, la sua posizione sulla via Flaminia la rese nei secoli un punto cruciale per lo scambio di commerci e culture, e questa stratificazione è ancora leggibile nelle pietre, nelle piazze e nei vicoli.

Bevagna, Umbria

La piazza Silvestri è il cuore pulsante di un borgo che ha saputo mantenere una vitalità artigiana e culturale unica. Qui è possibile fare visite nei laboratori di bottega, passeggiare tra mercati storici come quello delle Gaite, una rievocazione che riporta in vita mestieri, musiche e sapori medievali, e anche seguire percorsi che attraversano la storia locale.