Arredare casa con le piastrelle iridescenti: i consigli per seguire il trend senza esagerare

Deine Fliesen

Il mondo dell’interior design è in continua evoluzione e, così come il settore moda, viene influenzato dalle tendenze più gettonate di stagione. Se negli anni scorsi a dominare era stato il minimalismo in stile nordico con elementi total white, ordine quasi ossessivo e trionfo della funzionalità, ora si sta tornando alla personalizzazione, ai colori sgargianti e agli accessori di carattere. È proprio in questo contesto che stanno guadagnando sempre più popolarità le piastrelle iridescenti: ecco come usarle senza esagerare, così da renderle un elemento permanente dell’arredamento.

Le piastrelle iridescenti sono la soluzione ideale per illuminare gli spazi domestici

Come aggiungere un tocco di brillantezza alla propria casa? Con le piastrelle iridescenti, che stanno vivendo un momento di grande popolarità nel mondo dell’interior design. Ispirate alle cultura pop e ai recenti viaggi nello spazio delle celebrità, riescono a scaldare gli ambienti domestici, donandogli allo stesso tempo un tocco di originalità. Le loro nuance, infatti, non sono “fisse” e “noiose”, si evolvono con il movimento della luce, dando vita a un’atmosfera sorprendente. Il motivo per cui sono super richieste è molto semplice: le persone vogliono tornare a sognare, a rivivere le emozioni di quando erano bambini, a essere meravigliati dagli scintillii.

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In quali camere usare le piastrelle iridescenti

Per trasformare le piastrelle iridescenti in un elemento permanente del proprio arredamento basta mettere in atto una serie di “trucchi”. Innanzitutto è importante capire che il loro fascino non risiede nella novità ma nel loro rapporto con la luce, dunque la brillantezza deve apparire intenzionale, così da diventare parte integrante dell’arredamento e non un semplice tentativo di seguire il trend del momento.

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Utilizzarle in bagni e cucine, inoltre, significa aggiungere un tocco “inaspettato” a zone che solitamente sono funzionali e neutre. Da prediligere sono le piastrelle iridescenti a effetto marmo, le cui venature sembrano nuvole, magari anche con dei dettagli artigianali che le rendono tutte diverse l’una dall’altra. Le camere in cui possono essere usate senza limiti? I bagni e gli spazi piccoli, che con l’effetto multicolor vengono valorizzati.