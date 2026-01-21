Il ritorno della carta da parati: quali sono le più trendy del 2026

Ricordate le carte da parati che hanno spopolato negli anni ’90? Sono tornate in voga e sembrano essere destinate a dominare il mondo dell’home design: ecco le più trendy.

Maison Du Monde

Negli ultimi anni il mondo dell'home design è stato dominato dal minimalismo in stile nordico, dunque a trionfare sono stati i mobili dalle linee spigolose, l'essenzialità e l'ordine. Per quanto riguarda le pareti, il colore che ha dominato è stato il bianco, una nuance pulita e capace di eliminare ogni tipo di distrazione. Ora, però, le cose sono cambiate e si sta assistendo a un gran ritorno non solo delle tinte vitaminiche ma anche della carta da parati. Negli anni '90 spopolava, tanto che praticamente tutti ne avevano una tipologia diversa per ogni camera, poi sono cadute in disuso perché considerate superate e retrò. Stando ai trend del 2026, sono però destinate a riconquistare l'universo dell'interior design.

Perché le carte da parati sono tornate di moda

Per quale motivo le carte da parati sono tornate di moda? Sulla scia del trend di personalizzazione della casa, rappresentano l'accessorio ideale per cambiare l'aspetto e l'atmosfera di una stanza con un solo tocco. A differenza del passato, però, a dominare in questo 2026 non saranno i colori neutri e le fantasie tenui ma le stampe capaci di rendere gli ambienti domestici davvero unici.

Missoni Home

Via libera, dunque, agli stili elaborati, brillanti e "pieni", tutti perfetti per valorizzare al meglio gli spazi. Coloro che hanno paura di osare potrebbero optare per dei parati disegnati a mano che rendono gli ambienti morbidi e invitanti (ma non opprimenti). Tra gli home trend di quest'anno ci sarà anche quello che prevede la decorazione del soffitto, la cosiddetta "quinta parete", così da creare un impatto visivo duraturo.

Leggi anche Addio pareti bianche o pastello: quali sono i colori da non avere in casa nel 2026

Rebel Walls

Le carte da parati più trendy del momento

Cosa dire della carta da parati floreale? Sì ma con moderazione. Per essere precisi, sarebbe bene evitare i motivi floreali di grandi dimensioni che potrebbero creare un'atmosfera distraente e caotica. Meglio, invece, le stampe "a blocchi", che risultano sobrie ma allo stesso tempo iper contemporanee.

Maison Du Monde

Tra le carte da parati più trendy non possono non essere annoverate quelle a effetto lucido, magari ispirate all'intonaco, alle fibre intrecciate e ai tessuti naturali (che trasmettono artigianalità e calore). Insomma, i parati sono il rimedio ideale per personalizzare la casa, trasformandola in un ambiente rilassante e calmante ma allo stesso tempo super glamour. In quanti durante la ristrutturazione dell'appartamento non potranno farne a meno?