La Nona Ora di Cattelan, 666 miniature assegnate a sorte fino al 23 aprile. Ballario: “Opera sacra non blasfema”

La Nona Ora

La Nona Ora è una delle opere più famose di Maurizio Cattelan, presentata la prima volta al pubblico nel 1999. All'epoca fece scandalo ed è facile intuirne il motivo. La scultura raffigurava Papa Giovanni Paolo II colpito da un meteorite, disteso su un tappeto rosso con sguardo sofferente e una croce tra le mani. Il titolo era un riferimento alla "nona ora" della crocifissione di Cristo, quando grida "Dio mio perché mi hai abbandonato?" prima di morire sulla croce. A distanza di 27 anni, la sacrilega La Nona Ora torna nuovamente protagonista, ma in una nuove veste e nell'ambito di un nuovo progetto.

L'artista sa sempre come far parlare di sé, ora come allora. In tutti questi anni nulla è cambiato: Maurizio Cattelan riesce a muoversi nel territorio dell'arte rinnovandosi, dimostrandosi al passo coi tempi, con una comunicazione sempre efficace capace di stupire, di suscitare forti emozioni, di far arrabbiare anche. Il tema della religione è uno di quelli che ha maggiormente affrontato, a modo suo ovviamente e non senza polemiche. La Nona Ora è uno degli esempi più eloquenti.

L'intento era affrontare il ruolo del Pontefice in età moderna: un compito difficile, pieno di sfide, dinanzi alle quali mantenersi saldi può comprensibilmente essere complicato. Esporre il Papa in modo così forte, dando alla sua immagine un'interpretazione così d'impatto e "fallimentare", fece sì che la scultura venisse messa in cattiva luce, come ha lui stesso raccontato a La Repubblica. Eppure, la blasfemia era forse l'ultimo dei suoi pensieri. Il critico d'arte e curatore Nicolas Ballario, a Fanpage.it ha spiegato: "Sembra una scultura blasfema, ma è una cosa sacra, sembra quasi un martirio. A me sembra che in qualche modo dica che tutti i poteri sono effimeri, anche quelli del Papa e soprattutto ci ricorda che c'è sempre qualcuno sopra di noi. Poi oltre che religiosa, è anche una cosa politica, perché quello era veramente un Papa politico". Questa interpretazione risulta attuale ancora oggi, è una lettura che trova riscontro nelle tante battaglie, nei tanti meteoriti, pronti ad abbattersi sulla Chiesa.

L'opera, che così tanto aveva fatto parlare 27 anni fa, torna ora sotto forma di oggetto da collezione in formato ridotto e alla portata non di tutti, ma di molti. L'artista, infatti, ha messo a disposizione 666 miniature de La Nona Ora. Sono in vendita a 2.310 euro, sicuramente una somma accessibile rispetto al loro valore: dietro c'è pur sempre la firma di uno degli artisti italiani più discussi di tutti i tempi, un'icona internazionale. Le miniature misurano 30×12 centimetri e sono realizzate in resina dipinta a mano, con croce in metallo.

L'opera è disponibile sulla piattaforma Avant Arte, ma non è così semplice entrarne in possesso. L'occasione di certo ingolosirà molte persone, che dovranno prima iscriversi alla piattaforma. Poi, per garantire una distribuzione equa, i pezzi non saranno venduti in modo diretto, ma assegnati tramite estrazione a sorte. C'è ancora qualche giorno a disposizione per farlo: fino al 23 aprile c'è tempo per mettersi in lista. Il risultato del sorteggio dei 666 pezzi verrà comunicato il 23 aprile, con consegna fisica dell'opera ai vincitori prevista per novembre 2026.

È spiegato che: "L'estrazione a sorte è un processo in cui gli acquirenti vengono selezionati casualmente per ricevere un'edizione dell'opera d'arte destinata al pubblico. Tutti coloro che partecipano prima della chiusura dell'estrazione hanno le stesse probabilità di essere selezionati. Per partecipare, è necessario fornire un indirizzo email univoco, un indirizzo di spedizione valido e una carta di pagamento. Inviando la tua partecipazione, accetti che, in caso di selezione, l'intero importo indicato al momento della partecipazione verrà automaticamente addebitato sulla tua carta di pagamento".

Tutto questo rientra in un progetto ben più ampio. Il 23 aprile, infatti, l'evento streaming chiuderà un percorso cominciato 3 settimane prima: Maurizio Cattelan ha messo a disposizione una linea telefonica dove raccontare i propri peccati e durante la diretta l'artista offrirà l'assoluzione.