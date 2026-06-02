Quanto costa dormire nel castello in Sicilia scelto da Aurora Ramazzotti per il matrimonio

Manca solo un mese alle nozze di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza e tra le possibili location spunta il Castello Xirumi Serravalle, storica dimora siciliana in provincia di Sicuracusa, immersa negli agrumeti e risalante al XVI secolo.

L’ingresso al Castello di Xirumi Serravalle di Lentini, Siracusa

Manca ormai pochissimo al matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Dopo l’invito in stile Cioè anni '90 che ha fatto il giro dei social e l’addio al nubilato festeggiato insieme alle amiche, l’attenzione è ora concentrata sulla possibile location scelta per il grande giorno. Secondo le indiscrezioni, le nozze potrebbero svolgersi al Castello Xirumi Serravalle, suggestiva dimora storica immersa nella campagna siciliana tra agrumeti e palme, a Siracusa. Ma com’è fatto il castello? Radici antichissime, tanto verde e un’attenzione ai dettagli è quello che emerge dal sito: non sorprende, quindi, che affittare questa storica dimora per il matrimonio costi oltre 7500 euro.

Una delle sale del castello Xirumi

Il Castello Xirumi Serravalle: storia aristocratica e agrumeti

Situato a Lentini, in provincia di Siracusa, il castello è una dimora nobiliare che affonda le proprie radici già nel XVI secolo. Nato come masseria fortificata della famiglia Grimaldi di Serravalle, nobile casata di origini liguri, divenne presto un importante centro agricolo ed economico grazie alla sua posizione strategica vicino Catania. Nel corso dei secoli la tenuta si è sviluppata fino a comprendere circa 200 ettari di agrumeti, oggi considerati tra i più estesi della Sicilia. Le antiche strutture produttive ospitavano un palmento, un frantoio e un magazzino del grano, testimonianze del passato agricolo della proprietà. L’area custodisce anche una necropoli risalente all’età neolitica, elemento che contribuisce ad accrescerne il valore storico e culturale. Oggi il castello conserva il fascino originario delle dimore aristocratiche siciliane, circondato da un paesaggio dominato da aranci, limoni e giardini curati nei minimi dettagli.

L’Arabella, una sala comune del castello

Com’è fatto il castello e quanto costa affittarlo per un matrimonio

All’arrivo alla tenuta gli ospiti percorrono un lungo viale costeggiato da palme e vegetazione mediterranea, mentre all’interno si alternano cortili storici, antichi ambienti agricoli recuperati e ampie aree all’aperto. Tra le location più suggestive ci sono il bosco allestito per ricevimenti e cerimonie, il giardino della piscina, il giardino arabo con giochi d’acqua e gli spazi ricavati dagli antichi locali del frantoio e del granaio.

La piscina con giardino

Per gli ospiti che desiderano soggiornare nella proprietà sono disponibili due residenze private: La Casa dei Baroni occupa l’ala est del castello e dispone di sei camere da letto, quattro bagni, due soggiorni, sala da pranzo, sala colazioni e cucina attrezzata.

Gli interni della Casa dei Baroni

La Guest House, situata nell’ala ovest, offre invece cinque camere con bagno privato e aria condizionata, oltre a soggiorno e cucina condivisa. Entrambe le strutture si affacciano sulla corte interna e sugli agrumeti della tenuta, arredate in stile siciliano tra elementi nobiliari e stile contemporaneo.

Guest House, una delle stanze

Per quanto riguarda i costi, attualmente il castello risulta prenotabile esclusivamente per eventi e la prima disponibilità sarebbe nel 2027. L’affitto della location per una giornata di matrimonio parte da circa 7.500 euro, mentre per aggiungere il pernottamento nelle 11 camere delle due residenze occorrono ulteriori 3.500 euro a notte.