In vendita il castello medievale dell’esilio di Dante Alighieri: costa quasi 2 milioni di euro

È in vendita il castello dove visse Dante Alighieri dopo l’esilio, si trova nelle Marche ed è stato interamente ristrutturato. Il suo prezzo? Quasi 2 milioni di euro.

Lionard Luxury Estate

In giro per l'Italia esistono delle proprietà davvero spettacolari che, oltre a vantare dei panorami mozzafiato, nascondono anche delle storie originali e suggestive. È il caso di questo enorme castello medievale che sorge sulle colline delle Marche, la cui particolarità sta nel fatto che ospitò Dante Alighieri dopo l'esilio imposto nei primi anni del ‘300 dai Guelfi Neri di Firenze. Quanto serve per vivere nell'immobile da sogno completamente ristrutturato? Quasi 2 milioni di euro.

Il castello a Urbino dove visse Dante Alighieri

Tra le numerose proprietà disponibili sul sito di Lionard Luxury Estate, l'agenzia immobiliare che si occupa solo di immobili di lusso, c'è un favoloso castello che sorge tra le colline delle Marche, per la precisione in adorabile borgo antico provincia di Urbino. Diventato famoso nel ‘300 per aver ospitato Dante Alighieri dopo il suo esilio, nei secoli ha fatto da sfondo a diverse famose vicende storiche, dalla vittoriosa guerra di Uguccione della Faggiola contro Branca Brancaleoni nel 1353 al ritorno degli sconfitti, fino ad arrivare al dominio del cardinale Albornoz.

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Di recente è stato interamente ristrutturato ma mantenendo intatte le sue caratteristiche storiche e architettoniche. Fino a qualche tempo fa era un agriturismo biologico di estremo lusso e charme ma ora è stato messo in vendita. Composto da sei edifici distribuiti su più livelli, ricopre una superficie di 1.000 mq, a cui si aggiungono i 3.000 mq di giardino con piscina privata.

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Lionard Luxury Estate

Il castello con soffitti preziosi e piscina con vista

Il castello in pieno stile medievale è la meta ideale per coloro che amano i paesaggi bucolici e che vogliono prendersi una pausa dal normale caos cittadino. Il borgo in cui si trova ha ricevuto nel 2004 il prestigioso riconoscimento della Bandiera Arancione, ottenuto grazie all'incredibile conservazione del patrimonio paesaggistico e architettonico.

Lionard Luxury Estate

L'immobile conta 9 camere con un bagno privato, antichi camini e pavimenti in pietra di grande valore, nonché soffitti preziosi con travi a vista in rovere e lavabi in pietra. All'esterno ci sono una vecchia torre, una chiesetta ancora consacrata e un'area ristorante. La proprietà include anche un ampio appartamento indipendente di 170 mq. Non manca la piscina con vista sulle colline e un enorme giardino dove si possono ammirare rose selvatiche, erbe aromatiche e piante da frutto. Qual è il prezzo? Sul sito di Lionard viene venduto a 1.750.000 euro ma viene un vero e proprio gioiello tra le proprietà di lusso italiane.